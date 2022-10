Ayer, en la parroquia El Monte de Galilea del barrio el Bosque de la localidad de Usme, familiares y amigos del pequeño Gabriel Esteban Gonzales, de 5 años, que fue asesinado por su padre la madrugada del 4 de octubre en un hotel en el municipio de Melgar, le dieron el último adiós en medio de una ceremonia religiosa.

El cuerpo del menor que fue trasladado desde el municipio de Cundinamarca llegó a la ciudad sobre las 8 de la mañana de ayer 7 de octubre, pero no fue entregado a la sala de velación como estaba previsto sino que fue dejado en cámara ardiente en la iglesia de la comunidad donde nació y creció en compañía de su madre, tíos, amigos y vecinos.



Luego de más de 24 horas de velación, la comunidad se reunió en torno en una ceremonia litúrgica para, luego, encaminarse hacia un cementerio ubicado al sur de la ciudad donde fue depositado el cuerpo del menor.



"Hoy es el día más duro, el día más cruel para la familia porque lo entregamos y no lo vamos a volver a ver más. Nosotros siempre pensamos que este hombre no le iba a hacer nada al niño”, dijo Milena Rodríguez tia del menor.



“Yo ayer tenía la voz de él en los oídos diciéndome hola madrina, siempre me decía hola madrina. Nosotros somos muy unidos y la voz de Gabrielito jamás se me va a olvidar", recordó Rodríguez.



Con estos actos conmemorativos no solo la familia de Gabriel sino el país entero, finalizaron una semana llana de incertidumbre y dolor, desde que se conoció el aberrante caso en el que Gabriel Enrique Gonzales, como parte de una venganza contra su expareja, le quitó la vida al niño ahogándolo en una habitación de hotel.



Finalmente, el padre del niño fue internado en la cárcel de Ibagué, La Picaleña, acusado de homicidio agravado y donde tendrá que esperar los juicios por su caso.