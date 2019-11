¿Usted se siente seguro en Bogotá? Esto responden los capitalinos

Victimización, percepción de seguridad en la ciudad y en el barrio, fueron algunos de los indicadores por los que se indagó en la más reciente encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos.

Se observa que las personas que se sienten más seguras en la capital del país son las que están entre los 46 y los 55 años. Foto: Bogotá Cómo Vamos

En lo que tiene que ver con la sensación de inseguridad, se observa que las personas que se sienten más seguras en la capital del país son las que están entre los 46 y los 55 años (29 por ciento), y que los más inseguros son quienes tienen más de 55 años (23 por ciento). Un dato preocupante es que el 41 por ciento de los encuestados manifestaron estar de acuerdo en propinarle una golpiza a alguien que robe y que no reciba castigo de las autoridades. Esto podría estar asociado a la desconfianza en la justicia, ya que el 70 por ciento de los ciudadanos cree que la probabilidad de que un delito sea sancionado es baja.

Percepción en los barrios. Foto: Bogotá Cómo Vamos

Otra de las conclusiones es que mientras que en zonas de Bogotá como la del norte (Suba y Usaquén), donde ha habido importantes intervenciones en el espacio público y construcción de parques, el número de ciudadanos que se sienten seguros en la ciudad pasó del 13 al 25 por ciento entre el 2016 y el 2019, en sectores como el centro (Puente Aranda, Los Mártires, La Candelaria y Santa Fe) y el occidente (Engativá, Fontibón y Kennedy), la sensación permanece igual o sube levemente.

El 27% de los encuestados ha sido víctima de un delito en el último año. Foto: Bogotá Cómo Vamos

Para analizar estos resultados se llevó a cabo el panel ‘Percepción de seguridad, más allá de las cifras’, entre el secretario de Seguridad, Jairo García, y el experto en la materia Hugo Acero.



1. Percepción de inseguridad y su impacto en la ciudad

Al preguntársele sobre el impacto de la sensación de inseguridad en las condiciones reales de la seguridad en la ciudad, el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, dijo que “es fundamental estar y sentirse seguros”. Por esta razón, según explicó, el plan de desarrollo de la actual administración incluyó entre sus metas reducir la percepción de inseguridad. Sobre los positivos resultados de la sensación en los barrios, García señaló que esto se debe, en gran medida, a intervenciones integrales en lo local. “Le estamos apostando a la calidad de vida. Más parques, iluminación, mayor portafolio de servicios y cercanía con la institucionalidad”, dijo. Por su parte, Hugo Acero advirtió que, aunque este indicador es fundamental porque recoge “lo que dice la gente en la calle”, manifestó que es un dato que varía con facilidad. “La percepción puede ir muy bien en la ciudad, pero un atentado terrorista acaba todo. Puede pasar de un 50 a un 25 por ciento, y eso hay que tenerlo en cuenta. O un asesinato o una violación hacen que se perciba la ciudad como insegura”, afirmó.

2. ¿Cuáles son los desafíos en materia de justicia y crisis carcelaria?

​Uno de los resultados claves en materia de seguridad que se preguntó en la encuesta fue la probabilidad de que un delito sea sancionado. El 70 por ciento de los bogotanos consideran que esta posibilidad es baja, y aunque se redujo cuatro puntos porcentuales en comparación con el dato del 2016, sigue siendo alta. García dijo que debe haber un debate de prioridades del sistema judicial, y reconoció que hay restricción en el aspecto carcelario. “Hoy judicializamos por concierto para delinquir a ladrones, pero hay otros temas de política criminal complicados, como las armas. Hay que ponerle el ojo para saber dónde están las armas. Pero esa capacidad la usamos en el hurto, porque la presión comunitaria y política del hurto es alta”, señaló. Hugo Acero planteó la necesidad de evitar que las personas lleguen a la cárcel, y para esto destacó los avances de iniciativas de la actual administración distrital, como los centros Forjar y la justicia restaurativa, y propuso que “se deben triplicar estos esfuerzos y buscar salidas distintas a prisión”.



3. Narcotráfico y restricción del consumo de drogas

Sin duda, uno de los mayores logros de la alcaldía de Enrique Peñalosa fue acabar con el Bronx y otras ollas de tráfico de estupefacientes como San Bernardo y Cinco Huecos. Estas intervenciones, de acuerdo con García, contribuyeron a la reducción de los homicidios. Destacó que quitarles territorio a estas organizaciones criminales ha sido y debe seguir siendo una prioridad. “Lo más doloroso del Bronx fue la gente, los niños, pero lo más complejo fue que estuvimos seis meses logrando que no volvieran a recuperar ese territorio, y para eso la renovación urbana es un gran instrumento”, argumentó. Sobre la nueva determinación del Gobierno Nacional de prohibir el consumo de alucinógenos en parques y entornos escolares, Acero fue claro en advertir que la ley es para cumplirla, pero agregó que la capacidad de las autoridades hoy no es suficiente. Dijo que no se puede perseguir al consumidor como jíbaro y que “hay que atacar a las estructuras que la distribuyen, pero con el consumidor debe haber una política pública de salud y atenderlo”.



4. Criminalidad y el fenómeno de la migración

Un dato clave de la nueva encuesta de percepción de Bogotá Cómo Vamos respecto al proceso de migración en Bogotá tiene que ver con que el 29 por ciento de los encuestados consideran que con los ciudadanos venezolanos no se debe hacer nada. Sin embargo, la administración Peñalosa sí ha tomado cartas en el asunto y ha brindado atención a estas personas. “Cualquier política seria empieza por tener una política de prevención y atención. Fue una decisión inteligente para detener la vinculación al crimen”, explicó Jairo García. Sin embargo, fue enfático en señalar que todo ciudadano que cometa un delito, del país que sea, tendrá que responder ante las autoridades judiciales competentes. Sobre uno de los principales problemas que había en el momento de judicializar a los ciudadanos venezolanos, y que tenía que ver con que era difícil individualizarlos, recordó que ya está en marcha un plan con Migración Colombia y la Fiscalía, que estableció un protocolo para identificar a estas personas y poder llevarlas ante instancias

REDACCIÓN BOGOTÁ​​