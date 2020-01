Sendero peatonal de Monserrate estará cerrado los martes

A partir del 11 de febrero, y durante todos los martes del resto del año, el sendero peatonal de Monserrate estará cerrado por motivos de recuperación ambiental.



Así lo confirmó el Distrito después de evaluar un estudio de carga que indició que el sendero podía tener un flujo de hasta 15 mil personas.

La medida se ampara en la Resolución No. 365 del 2 de agosto del 2012, que indica que “Durante los días martes se llevará a cabo el mantenimiento en el Sendero Peatonal a Monserrate, en consecuencia no habrá servicio a los usuarios. De igual manera, permanecerá cerrado de lunes a sábado siguiente a la finalización de la Semana Santa, con el fin de recuperar, conservar y proteger las condiciones de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá".

Tenga en cuenta que el sendero sí estará abierto lunes, miércoles, jueces, viernes y fines de semana de 5 a. m. a 4 p.m..



Si se dispone a hacer actividad física en este punto de la ciudad, el IDRD le recomienda:



*No detenerse durante el recorrido del sendero para evitar aglomeraciones.



*Conservar siempre su derecha.



*No permanecer dentro del túnel falso.



*Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable.



*Utilizar ropa y zapatos cómodos



*Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas, lo mismo que fogatas y quemas.



*No arrojar basura.



*No portar armas.



*En caso de extravíos identificar el CAI como punto de encuentro.

BOGOTÁ