Las mejores rutas para hacer senderismo cerca de Bogotá

Le presentamos algunos destinos naturales en la ciudad y cerca de Bogotá, en donde podrá realizar senderismo, mejorar su estado físico, experimentar una nueva actividad física y conocer paraísos llenos de vistas alucinantes con fauna y flora.



(Le puede interesar: ¡Desde las alturas! Conozca cinco impactantes miradores en Bogotá)

1. Quebrada La Vieja

Los senderos de la Quebrada La Vieja ubicada en la localidad de Chapinero, están disponibles para realizar senderismo en un recorrido de aproximadamente 5,7 kilómetros en los cerros orientales.



(Lea: La biblioteca comunitaria que le hace competencia a una pública)



Puede ser visitado de martes a viernes de 5:45 a.m. hasta las 11:00 a.m. y los sábados, domingos y festivos en un horario de 5:45 a.m. a 12.00 p.m.

Facebook Twitter Linkedin

Este destino natural tiene varias rutas ecológicas en las que puede realizar trekking. Foto: CAR

2. Sendero Las Lagunas de Siecha

Este sendero de 7,4 kilómetros se encuentra ubicado en el Parque Nacional Natural Chingaza, en el que hay seis senderos disponibles para realizar ecoturismo. El senderismo en esta zona tiene una dificultad intermedia, con una duración aproximada de cinco horas. Hasta allí puede llegar por La Calera, Guasca, Fómeque y Monterredondo.

Facebook Twitter Linkedin

El horario para hacer recorridos de senderismo es de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. Y es necesario tener ayuda de un guía. Foto: César Melgarejo | EL TIEMPO

(También: Estos son los cinco barrios más exclusivos de Bogotá)

3. Páramo de Guatanfur

Este destino es uno de los favoritos para aquellos amantes del trekking (senderismo), pues supone un reto a través de los 10 kilómetros que componen el camino hasta el cerro de Pan de Azúcar donde se tiene una gran vista de los embalses de Sisga y Tominé. La altitud es de 3.200 metros sobre el nivel del mar.

Facebook Twitter Linkedin

Para llegar hasta este páramo es necesario tomar la carretera hacia la Laguna de Guatavita. Foto: Mauricio "PATO" Salcedo.

4. La Chorrera

En el parque Aventura La Chorrera se encuentra la casacada la Chorrera, que semanalmente es visitada por cientos de personas, que hacen senderismo por esta ruta y pueden observar el Cerro de Guadalupe y visitar la cascada El Chiflón.

Facebook Twitter Linkedin

La cascada La Chorrera (la más alta del país) es un atractivo de la Ruta del Agua en Choachí, Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Este lugar está a una hora de Bogotá, y puede llegar en carro a través de la vía al santuario de Guadalupe y continuar hacia Choachí. Por el kilómetro 27 es necesario que salga de la carretera principal que lo conducirá hasta el parqueadero.

5. Reserva Natural Chicaque

Esta reserva natural se encuentra en el Municipio de San Antonio del Tequendama, a solo una hora de Bogotá. El recorrido se compone por 18 kilómetros de parque en los que podrá realizar senderismo por el Pico del Águila. A este destino natural puede llegar en carro a través de Soacha o La Mesa (Cundinamarca).

Facebook Twitter Linkedin

Alojamiento del Parque Natural Montañas de Chicaque, a 20 minutos de Bogotá, en el municipio de San Antonio del Tequendama. Foto: Archivo particular.

6. Páramo El Verjón

En el parque Matarredonda está ubicado el páramo del Verjón, entre los municipios de Choachí y Ubaque. La ruta de senderismo tiene una dificultad moderada y una duración aproximada de cinco a seis horas. La distancia es de 10 kilómetros y la altura máxima es 3.500 metros sobre nivel del mar.

Facebook Twitter Linkedin

En este lugar se puede apreciar una vista panorámica espléndida de los cerros de Monserrate y Guadalupe Foto: Archivo particular

Para llegar puede recorrer la vía hacia Choachí, a 30 minutos de Bogotá. Por la carretera saliente de la Universidad Distrital, y seguir la vía principal hasta llegar al Parque Ecológico Matarredonda.

Para seguir leyendo:

Se enrarece el ambiente en el Concejo de Bogotá frente al POT

'Bogotá Reverdece', la nueva meta es sembrar un millón de árboles para 2023

Abecé del carné de vacunación: ¿dónde se exigirá en Bogotá?