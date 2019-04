Estas son las recomendaciones para los conductores en Semana Santa

Aunque las autoridades han advertido a conductores y viajeros sobre las precauciones a tener al momento de viajar por carretera, los accidentes y malos comportamientos persisten.



En los últimos cinco días, se han impuesto 7.949 comparendos por diferentes infracciones en Bogotá y se han presentado 2443 accidentes.



Por eso, es importante conocer las restricciones que habrá durante estos días litúrgicos y no arriesgarse a sufrir un incidente o a la asignación un comparendo.



La Secretaría de Movilidad reitera una serie de recomendaciones a conductores, peatones y viajeros para que tengan un viaje seguro y agradable.

En términos de pico y placa, recuerde que habrá días en los que aplicará la restricción dependiendo de la placa e incluirá a los carros que ingresen a la ciudad. Por ello hay que estar pendiente, ya que incumplir esta norma puede significar una multa de

414.000 pesos.

Tenga en cuenta también que, a pesar de que hayan salido 792.915 vehículos desde el viernes hasta hoy y las vías comienzan a despejarse, en Bogotá hay puntos donde se exige un límite de velocidad: las vías de la ciudad tienen un límite de velocidad máxima de 60 Km/h excepto en las avenidas Boyacá, Las Américas, Ciudad de Cali, Calle 80, Carrera 68, NQS y primera de mayo, que es de 50 Km/h.



En zonas residenciales, escolares y donde se indique, solo podrá ser de 30 Km/h.

Infringir la norma del límite de velocidad puede generar una multa de 414.100 pesos. Pero en la NQS y en La Primera de mayo la Policía impondrá comparendos pedagógicos hasta el 22 de abril, a partir de esa fecha comenzarán los sancionatorios.

Recomendaciones para Semana Santa

Conductores

- Revisar que el vehículo cuente con el kit de carretera y la documentación al día.

- Planificar la ruta, puede hacerlo a través de las páginas que dispuso la Secretaría de Movilidad (Corredores de salida y entrada - Estado del general tráfico en toda la ciudad)

- Evitar comer en exceso antes de conducir, el consumo de sustancias alcohólicas, psicoactivas o medicamentos que puedan afectar la capacidad de atención.

Recuerde que conducir en estado de embriaguez puede acarrear sanciones económicas, inmovilización del vehículo y hasta suspensión de la licencia.

- Evitar las maniobras peligrosas como los sobrepasos y el tránsito en sentidos no autorizados.

- No usar elementos tecnológicos que afecten la concentración.

- Realizar pausas después de conducir por más de dos horas. Puede detener el vehículo en un lugar seguro, caminar y estirar los músculos.

- No estacionar el vehículo en sitios prohibidos.



Peatones

- Respetar las señales de tránsito

- Usar los cruces y los puentes peatonales.

- Caminar por los andenes.

- Usar los paraderos o zonas seguras para abordar o descender de los vehículos de transporte público.

- No cruzar vías de alta velocidad por zonas no demarcadas.



Viajeros

- Madrugar los días de ingreso y salida de la ciudad.

- Tomar los buses intermunicipales autorizados.

- No usar el transporte ilegal ya que no cuenta con los seguros establecidos en caso de un siniestro vial ni con los permisos de ley para transitar como servicio público.



REDACCIÓN BOGOTÁ