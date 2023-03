La línea Tibitoc-Casablanca –el tubo más grande de Bogotá–, el cual tiene una antigüedad de más de 60 años, será modernizada. Por eso, habrá suspensión en el suministro de agua en siete localidades de la capital y en tres municipios de Cundinamarca durante la Semana Santa. En algunos sitios habrá carrotanques fijos.



La red ya mencionada, tiene 53 kilometros; empieza en el municipio de Tocancipá, pasa por la avenida Boyacá y termina en la localidad de Ciudad Bolívar. Las obras que se están realizando comprenden sectores como la avenida Boyacá con calle 80 y la avenida Ferrocarril.



Las suspensiones serán divididas por días y por localidades, y municipios. Así, el martes 4 de abril y el jueves 6, 1’197.257 habitantes se quedarán sin suministro 24 horas en las localidades de Engativá, Fontibón y Kennedy. Y 292.526 en los municipios de Funza, Madrid y Mosquera.

Las personas podrán llamar a la Acuelínea 116 para pedir su carrotanque. Foto: Acueducto

Mientras que el miércoles 5 de abril y el viernes 7 no habrá servicio de agua durante 24 horas para 1’296.000 personas que viven en las localidades de Puente Aranda, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Engativá.



No obstante, algunos sectores experimentarán baja presión o intermitencia en ciertos momentos del día, mientras que el servicio se va normalizando paulatinamente en todas las zonas el sábado santo.



Los cortes serán por sectores, no en toda la localidad. En Fontibón, de la carrera 138 a la carrera 100, entre la calle 63 a la calle 15B, de carrera 100 a la carrera 72 entre la calle 26 y calle 16C. En Engativá, de la carrera 86 a la carrera 104 entre las calles 69 y 26.



En Kennedy, de la carrera 101 a la 86 entre la calle 16B y la calle 43 sur; de la carrera 86 a la 72 entre calle 16C y la calle 53A sur; de la carrera 72 a la transversal 68H entre la calles 26 sur y 39 d sur.



En Bosa, de la carrera 106 a carrera 91 entre calle 73 sur y 92 sur; de la carrera 92 a la 87B bis entre la calle 55 sur y la calle 74B bis sur; de la carrera 85 a la 81J entre la calle 60 sur a calle 53B sur.

En Puente Aranda, de la carrera 68 a la 51 entre la calle 26 sur a la calle 45A sur. En Ciudad Bolívar, de la carrera 51 a la 5R bis entre la calle 68F sur y la calle 62C sur; de la carrera 51 a la 19B bis entre la calle 59 sur y la diagonal 68B sur. Y en Tunjuelito, de la carrera 47 sur a la carrera 7 entre la calle 45A sur a la calle 51 sur.



Los días de suspensión habrá tanques de agua fijos en 12 hospitales de la ciudad. Estos son: Fontibón, San Pablo Fontibón, Kennedy, Engativá, Bosa, Pablo VI Bosa, Vista Hermosa, Ismael Perdomo, Tunjuelito, El Carmen. Y en las clínicas Laura Alejandra y Partenón.



Además, la alcaldesa Claudia López aseguró que la EAAB diseño un plan de suministro temporal a través de carrotanques para que los bogotanos se abastezcan previamente y guarden reservas. Para lo anterior, los usuarios podrán solicitar el vehículo a través de la Acualínea 116.



De igual manera, se pondrán a disposición de la ciudadanía tanques estacionarios de 5.000 litros en 25 puntos de la localidades ya mencionadas.

La empate se hará en la av. Boyacá con calle 81. Foto: Acueducto

Para el caso de Funza, Mosquera y Madrid, la Gobernación a través de las Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) les suministrará el servicio de agua a través de carrotanques con capacidad de 12.000 m³.



Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), durante los trabajos se empatará una nueva línea de 60 pulgadas de diámetro a la actual tubería y la instalación de una pieza especial en forma de 'T' que incluye tres válvulas del mismo diámetro y que permitirán la funcionalidad y la operación del suministro de agua. Alrededor de 350 personas estarán a cargo de estas labores. Cincuenta de ellas en el punto de obra.



Con estas obras, se busca garantizar la conexión de la tubería existente a la nueva, que permitirá reforzar el suministro de agua al occidente de la ciudad, pero, además, para contar con una nueva red de agua potable como alternativa de servicio en caso de que haya alguna contingencia.



También, facilitar la disponibilidad del corredor de la avenida Boyacá para proyectos de infraestructura vial de la ciudad.



“Durante estas 108 horas en Semana Santa vamos a comenzar la instalación de la T para conectar el tubo antiguo con el nuevo, esto implica hacer la suspensión del servicio en algunas zonas de la ciudad, en donde más o menos 2,3 millones de personas van a estar con servicio de manera intermitente”, explicó Cristina Arango, gerente de la EAAB.

Este es el tubo más grande de la ciudad Foto: Acueducto de Bogotá

Cabe mencionar que en las localidades que tendrán cortes, el consumo de agua en un día normal es de 6.150 litros por segundo, mientas que en Semana Santa es de 5.700 litros por segundo. De hecho, el Viernes Santo es el día de menor consumo de agua en todo el año. El uso se reduce de 17.000 litros por segundo a 14.000 litros por segundo, un 15 por ciento menos.



Tenga en cuenta que durante el desarrollo del operativo se podría generar temporalmente coloración del agua, pero esto no compromete la potabilidad. En caso de presentarse esta situación, se harán purgas en las redes a través de los sistemas de hidrantes.

Recomendaciones

- Antes de la suspensión, se recomienda almacenar suficiente agua para el tiempo que dure la afectación, y hacer el mantenimiento de su tanque de reserva y sistemas de bombeo.

- Durante la contingencia, revise que todos los grifos y registros de agua permanezcan cerrados.

- Después, abra el registro y los grifos, y deje correr el agua hasta que se aclare. Si sale de la ciudad, no olvide cerrar el registro para evitar fugas de agua. Deje aclarar el agua en caso de cambio de color.

REDACCIÓN BOGOTÁ.