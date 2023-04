Esta Semana Santa habrá tres museos y galerías que puede recorrer en el centro y sur de Bogotá con entrada gratuita. Conozca los días, los horarios y todo lo que podrá encontrar en estos espacios artísticos.

Museo de Bogotá

Luis Carlos Manjarrés, nuevo gerente del Museo de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Esta sede del museo cuenta con una colección de más de 24.000 objetos. Entre estos se destacan el acervo más importante de fotografía histórica de la ciudad, un legado representativo de planos de Bogotá, así como objetos significativos, entre los que cabe mencionar las urnas, el tranvía y la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, derribada por la comunidad Misak en el marco de las movilizaciones sociales de 2021.



¿Dónde?: Calle 10 # 3-61



Horario de las tres sedes: lunes, miércoles, jueves y viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado, domingo y festivos: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

(Cerrado los martes por mantenimiento).

Fundación Gilberto Alzate Avendaño-FUGA

'Central de abarrotes', 'Comida del alto río Bogotá' y 'Polvo eres y en polvo te convertirás' son las tres exposiciones que podrás disfrutar en abril en la Fuga.



'Central de abarrotes'

​

Está conformada por 22 obras y, según Margarita Díaz, directora de la FUGA, “'es una exposición disruptiva y original que presenta obras de la Colección FUGA embaladas en guacales y plásticos. Es un llamado a la imaginación de los asistentes y una invitación a los artistas para realizar la cesión de derechos para que el público pueda disfrutar su arte”.



'Comida del alto río Bogotá'

​

Exposición que reúne parte de la investigación sobre comida bogotana realizada por la artista María Buenaventura en veinte años. La exhibición ocupa la habitación de la antigua cocina de la FUGA y crea dos espacios en ella: el primero es un espacio ritual en torno al antiguo fogón con su campana colonial, pintado de achiote puro; y el segundo es un espacio documental en la zona que probablemente sirvió de comedor temporal y despensa.



'Polvo eres y en polvo te convertirás'



La artista Carmen Elvira Brigard presenta una instalación que incluye la transcripción de Kyrie Eleison de la Santa alemana Hildegard von Bingen, dibujos y piedras recogidas cerca de pictogramas indígenas en Sutatausa, Sáchica y el Desierto de la Candelaria. Los dibujos realizados con pigmentos naturales, extraídos de rocas mencionadas, señalan el signo de la cruz en nuestro territorio.



¿Dónde? Salas de exposición de la FUGA. Calle 10 N.º 3-16

Horario: martes a sábado, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

(El 7, 8, 9 y 10 de abril no estará abierta la sala de exposiciones.)

Cinemateca de Bogotá

Sede de la nueva Cinemateca de Bogotá Foto: Cortesía Cinemateca de Bogotá



Exposición 'Laberinto'



'Laberinto' de la artista Liz Callejas es una video-instalación multisensorial que conjuga diversos formatos: video-performance, instalación, imagen en movimiento y sonido. Invita al espectador a reflexionar sobre la dimensión de la violencia incrustada en nuestros cuerpos.



Asimismo, la obra utiliza el gesto como base para explorar cómo las huellas de la violencia se inscriben en la psique y en los afectos, y los cuerpos que somos y cómo responden a los cimientos de nuestro esquema social.



También puedes asistir a las visitas guiadas, en las que podrás dialogar con el equipo de mediación de la Cinemateca de Bogotá sobre la obra de la artista. Aquí te puedes inscribir.



¿Dónde? Sala Galería de la Cinemateca de Bogotá.



Horario de visitas guiadas:



Jueves 6, 13, 20 y 27 - 4:00 p.m.

Sábados 1, 8, 15, 22 y 29 - 4:00 p.m.



Exposición 'El Beat'



'El Beat' es una experiencia envolvente y onírica sobre música, rebelión y libertad. Un músico que busca sus raíces e identidad llegará a San Basilio de Palenque, la primera ciudad libre de las Américas.



Allí, conocerá a Rafael Cassiani, un maestro palenquero tradicional que conserva una tradición musical muy antigua. A través de este encuentro, la historia de Benkos Biohó, el esclavo africano que se rebeló y huyó para encontrar Palenque, saldrá a la luz. Esta es una historia real y se presenta al espectador como una docu-fantasía.



¿Dónde? Esta exposición la puedes ver en Salsa E de la Cinemateca de Bogotá.



Horarios:



Martes a viernes de 2 p.m. a 6 p.m.

Sábado, domingos y festivos de 11 a.m. a 6 p.m.

Dirección: Cinemateca de Bogotá (carrera 3 No. 19 - 10)



Andrés Caicedo: morir y dejar obra

​

La exposición 'Andrés Caicedo: morir y dejar obra', a propósito de los cuarenta y cinco años de publicación de la novela '¡Que viva la música!', muestra una línea de tiempo que recorre cronológicamente la vida del escritor y trasciende su decidida muerte.



¿Dónde? Cinemateca de Bogotá El Tunal (CEFE El Tunal (calle 56 sur No 22-60)

