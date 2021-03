Semana Santa en Bogotá, sin procesiones y con algunas restricciones

Tras un encuentro efectuado este lunes en el Palacio Arzobispal, entre la alcaldesa de Bogotá Claudia López con monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, monseñor Julio Solórzano, vicario episcopal de la Inmaculada Concepción y monseñor Jaime Mancera, vicario de la dimensión social de la evangelización, se definieron algunos puntos importantes sobre la celebración de la Semana Santa en la capital del país, que se llevará a cabo desde el 28 de marzo hasta el 4 de abril.



Entre los puntos acordados en la reunión se estableció que se conservarán todas las medidas de bioseguridad dentro de las celebraciones para cuidar la vida y la salud de todos los habitantes de la ciudad, en especial de quienes participarán de las liturgias de la Iglesia católica.



También indicaron, de acuerdo con un comunicado, que “únicamente se realizarán celebraciones conservando el aforo permitido en este momento. Para evitar aglomeraciones, parroquias y centros de cultos programarán más celebraciones y así evitar reuniones demasiado concurridas”.

Se destaca, de igual forma, que por este año, dadas las circunstancias, no se realizarán procesiones, no habrá lavatorio de los pies ni monumento el jueves santo; tampoco el Viacrucis con participación de los fieles.



Resaltan en el comunicado que “este año, el camino al Santuario de Monserrate estará cerrado dado que suele concentrar a muchas personas y en este momento no es conveniente que eso suceda. Estarán habilitados los servicios de funicular y teleférico, con control de aforo”.



Finalmente, enfatizan en invitar a todos los fieles a hacer de sus propios hogares un lugar de oración y recogimiento en este tiempo sagrado y adicionalmente “la Arquidiócesis de Bogotá transmitirá las ceremonias del Arzobispo Rueda Aparicio a través del Canal RCN. El Canal Capital también colaborará con las transmisiones”.



