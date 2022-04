Desde mañana hasta el próximo sábado se celebrará la Semana Santa, durante la cual se realizará una serie de actividades de tradición católica.



Y si bien muchos se quedan en la ciudad –ellos encontrarán un calendario de eventos culturales–, otros aprovecharán para salir a los municipios. Según un sondeo de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, el 43 por ciento de los bogotanos tienen la intención de viajar.



Por eso se espera haya mucho tráfico hacia afuera e incluso dentro de Bogotá. Ante ello, la Administración distrital ha establecido una serie de medidas para la movilidad y la seguridad.

Cabe recordar que la Semana Santa de este 2022 en Bogotá tendrá algunas particularidades. Por un lado, es la primera, después de la pandemia, sin mayores restricciones oficiales, y, por otro, el contexto de alerta por la inseguridad y amenazas de atentados terroristas.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, dijo que esperaba que esta Semana Santa fuera muy similar a las del periodo prepandemia. “Históricamente, la Semana Santa es un tiempo muy tranquilo en la ciudad, el comercio con más movimiento es el religioso y esperamos que el turismo en los municipios de Cundinamarca tenga un repunte importante”, afirmó Orrego.



Asimismo, frente a la situación de alerta que vive la ciudad, que sufrió dos atentados terroristas (en Sierra Morena y en Arborizadora Alta), los gobiernos Nacional y distrital ordenaron una serie de medidas para contrarrestar los riesgos. De hecho, la mandataria sancionó este viernes el decreto 119, mediante el cual dicta medidas transitorias para la conservación de la seguridad y la convivencia, entre ellas la restricción del parrillero hombre.



(No deje de leer: Abecé de la restricción al parrillero en moto: ¿cuáles son las excepciones? )

Plan de movilidad

Se espera la salida de cerca del 43 % de los bogotanos.



Se prevé que los mayores volúmenes de salida en automóvil se den los días viernes, sábado, miércoles y jueves, y que la mayor cantidad de ingresos a Bogotá sea el domingo 17 o Domingo de Resurrección. Ese mismo domingo habrá plan retorno con pico y placa regional, que funcionará así: desde el mediodía hasta las 4 p. m. solo podrán entrar a la ciudad los vehículos con placa par, y de 4 a 8 p. m. únicamente tendrán ingreso los impares. Cabe aclarar que antes del mediodía no habrá ningún tipo de restricción.



Según estimaciones de la Secretaría de Movilidad, se espera que cerca de 760.000 vehículos se movilicen dentro y hacia fuera de la ciudad durante los 10 días de Semana Santa; es por eso que todas las salidas y entradas contarán con planes semafóricos, grúas y equipos de tránsito y logística organizados.

Plan de seguridad

Habrán puestos de vigilancia de 24 horas al día.



Se distribuirán 3.396 policías en las más de 300 parroquias de Bogotá y acompañarán los eventos que se den en la capital durante la Semana Mayor, además de realizar labores de asistencia en cementerios, centros comerciales, plazas de mercado, terminales de transporte y en el aeropuerto El Dorado. Para completar este esquema de seguridad llegarán 546 policías más. De igual forma se mantiene el plan candado, en el que miembros de la Policía y el Ejército estarán ubicados en 34 puntos de control mixto a las entradas, salidas, vías principales y puntos estratégicos turnos de durante las 24 horas del día.



Asimismo se ubicará un puesto de mando unificado (PMU) en el cerro de Monserrate, que funcionará de manera permanente hasta el domingo 17 de abril para patrullar tanto el sendero como el santuario.

Otras medidas

De orden distrital y de distintas entidades.



Para subir y bajar de Monserrate el Idiger y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte definieron que el ascenso únicamente será de 5:00 a. m. a medio día de el domingo 10, jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de abril; para el lunes 11 y el miércoles 13 se habilitará el ascenso entre 5:00 a. m. y 1:00 p. m. Se prohibirá la subida de mujeres en una etapa de embarazo avanzado, adultos mayores de 75 años y menores de edad que midan menos de un metro, tampoco se permitirá el ascenso de mascotas. Como se esperan unas 60.000 personas por día, el sendero estará cerrado el 12 de abril por mantenimiento. El viernes 16 no habrá ciclovía. Por parte de la Policía Metropolitana habrá apoyo de drones para labores de vigilancia, así como con la presencia de 65 integrantes de la Policía de Turismo para la atención de los turistas nacionales y extranjeros.

Oferta cultural en la ciudad

Cerca del 57 por ciento de los bogotanos no saldrán de viaje durante la Semana Santa.



Puede ir junto con su familia a la exposición ‘Premio-El Centro de Bogotá en una postal’, conformada por las 20 creaciones de los ganadores de la convocatoria del mismo nombre de la Fuga, realizada en 2021, como parte del Programa Distrital de Estímulos-PDE.



Desde hoy hasta el 17 de abril, quienes no viajen podrán participar en las actividades de cine, música, talleres, lecturas de película, maquillaje y experiencias tecnológicas que la Cinemateca de Bogotá tiene preparada. En este mismo recinto habrá vacaciones recreativas para niños y jóvenes de entre 6 y 18 años. También se podrá asistir al Festival Iberoamericano de Teatro, donde sin duda los bogotanos y visitantes disfrutarán de las presentaciones de grupos de teatro nacionales e internacionales.

Recomendaciones

De la Policía Metropolitana de Bogotá para los viajeros.



La Policía Metropolitana recomendó a los viajeros en carretera ser cuidadosos con los microsueños, los excesos de velocidad y con no observar la distancia de seguridad, ni las normas de tránsito, ya que estas son las principales causas de accidentes viales. Además, tener al día la revisión mecánica de los vehículos, no conducir en estado de embriaguez, ni usar elementos de distracción.



Para las familias que piensan salir, la recomendación es dejar la casa o apartamento al cuidado de una persona de confianza. En caso contrario, dejar bien asegurados los accesos. También sugiere verificar que las luces queden apagadas y las llaves de agua y gas cerradas. Una recomendación a los viajeros que van con niños: no descuidarlos en las terminales de transporte y sitios públicos.



En general, la recomendación a las personas que entren y salgan de la ciudad es respetar las normas de tránsito y asumir conductas responsables.



REDACCIÓN BOGOTÁ