Semana Santa: el riesgo de precipitar tercer pico del covid

Los próximos días serán de máxima tensión en Bogotá por cuenta de la Semana Santa y de las actividades que suelen realizarse en esta época con la presencia masiva de personas.



Ya quedó demostrado, en el caso de la iglesia 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, que los feligreses pueden generar aglomeraciones riesgosas en medio de una pandemia que todavía está presente y costando vidas.



El Domingo de Ramos pasado, en este templo se reportó una multitud de ciudadanos que obligó a las autoridades a tomar medidas para lo que se viene. Tras una reunión con representantes de la parroquia, se tomó la decisión de cancelar las celebraciones religiosas en este lugar entre mañana 1.° de abril y el próximo domingo 4 de abril.

Sin embargo, las misas serán transmitidas a través de las redes sociales del templo.



Como medida adicional para este sector, y para controlar el aforo, peatonalizarán el polígono comprendido entre las calles 27 sur y 29 sur, y entre las carreras 5.ª y 8.ª.

“Reiteramos la importancia de seguir cuidándonos esta Semana Santa. Evitemos reuniones, aglomeraciones y hagamos siempre buen uso del tapabocas. Invitamos a seguir las ceremonias religiosas por todos los canales virtuales que han sido habilitados y recordar que no tendremos procesiones ni visitas a monumentos durante estos días”, agregó José David Riveros, subsecretario de Gobierno. Explicó que el aforo para las iglesias será del 35 por ciento.



Ya se había pronunciado también la alcaldesa Claudia López, quien anunció algunas medidas que se tomaron para evitar caos en distintos puntos de la ciudad durante la Semana Santa. La mandataria indicó que cuando la ocupación de camas UCI se encuentre por encima del 50 por ciento y hasta el 70 por ciento, como se encuentra ahora, se aplicará la medida de restricción nocturna de la movilidad.



Esta restricción regirá entre las 12 p. m. y las 5 a. m., desde el miércoles 31 de marzo hasta el lunes 5 de abril. Solo se permitirá la movilidad de personas que cumplan funciones esenciales, las cuales deben contar con su respectiva acreditación. Los vehículos en los que se transporte este personal también deberán contar con la identificación.



“Mientras tengamos coronavirus y pandemia, debemos seguir cuidándonos y hacer algunos sacrificios. Usar el tapabocas todo el tiempo, mantener el distanciamiento, ventilar los espacios y el lavado de manos continuo, son parte de las acciones que nos ayudan a mitigar el avance de los contagios”, afirmó la alcaldesa.



Y su mensaje es compartido por expertos en salud. Ricardo Navarro, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, añadió a las recomendaciones no viajar a zonas del país con niveles altos de contagio, evitar las reuniones familiares con más de 10 personas, y máximo por dos horas, y vivir las celebraciones litúrgicas a través de internet o televisión.



“Tener en cuenta que si llega a haber un ocupación de UCI por covid cercana al 70 por ciento o más, se declarará la alerta amarilla y volverán las restricciones y limitaciones más severas por localidades de acuerdo con los sitios geográficos de mayor infección”, precisó Navarro.



Otras aglomeraciones

A las posibles reuniones multitudinarias de fieles católicos, y de otras religiones, estos días se han denunciado algunos factores adicionales que estarían generando un mayor riesgo de contagio. Por un lado, el pasado fin de semana se reportó en el parque Villas de Granada, en Engativá, una aglomeración de personas que buscaban un cupo para la esterilización de sus mascotas. Más de 400 personas se reunieron en este lugar para obtener 140 cupos. Esto inquieta teniendo en cuenta que ayer, en El Restrepo, se registró un hecho similar de caos por falta de organización. Ante esto, la propia Secretaría de Gobierno reconoció fallas en la organización y comunicación de estas jornadas.

En El Restrepo, sur de la ciudad, cientos de personas hicieron filas para esterilizar a sus mascotas. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

“Evidentemente, tenemos que tomar algunas medidas que les permitan a las alcaldías locales y el Idpyba (Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal) tener una mejor fluidez de personas y que no haya ningún tipo de aglomeraciones”, explicó sobre esto el subsecretario Riveros.



Aparte de la Semana Santa y las jornadas de esterilización, se suman denuncias de largas filas en algunos puntos de vacunación contra el covid-19. Por ejemplo, en el barrio Santander, en Antonio Nariño, y en el Movistar Arena, donde ante la masiva llegada de ciudadanos citados para ser inmunizados, se presentaron aglomeraciones que finalmente fueron solventadas.

Sobre esto, Alejandro Gómez, secretario de Salud, dio algunas recomendaciones a quienes se van a vacunar para evitar el desorden. “Si usted recibió su agenda para que lo vacunen, por favor acuda media hora antes de la hora indicada. Vaya acompañado, acuda después de haber comido alguna cosa; si es en la mañana, desayune; si es en la tarde, almuerce; acuda abrigado y con paraguas. No tiene que madrugar, ni pagarle a nadie por sitios en la cola, ni por la vacuna; esta es un derecho”, señaló Gómez.

