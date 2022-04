Supuestas agencias de viajes que ofrecen a través de redes sociales fincas que prometen servicios de lujo, con piscina, jacuzzis, servicio de limpieza, cabalgatas, entre otros, que piden dineros por anticipado y le huyen a mostrar certificados o enviar evidencias de que su papeleo está en orden son las que terminan estafando a los usuarios que, emocionados, buscan un sitio para descansar en épocas como la Semana Santa.



Desde el 1.º de enero de 2018 al 28 de febrero de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha recibido 1.149 denuncias por presuntas infracciones relacionadas con las agencias de viajes. Este año ya van 20.



“Mucho cuidado con los que alquilan casas vacacionales por esta temporada. Este señor prometió una finca para la cual consigné la mitad del valor de los tres días del puente festivo. Pero, luego de eso, el tipo ya no me volvió a contestar el chat. ¡Perdí todo mi dinero!”, dice una usuaria desesperada a través de redes sociales.



Luego añade que cuando revisó de manera más cuidadosa las fotos de la finca que le habían enviado, estas pertenecían a otra propiedad pero en otro destino: Melgar. “Estén alertas con las estafas y perfiles falsos, ya que en medio de la necesidad de las familias de salir a respirar y descansar se están aprovechando, como me pasó a mí”.



Y no es la única clase de queja, otros ofrecen una cosa y luego cambian las condiciones. “Pagué por una finca en Villavicencio que prometía servicio de piscina, cancha de fútbol, asador, entre otros servicios. Cometí el error de pagar anticipadamente el 70 por ciento, y luego me llamaron y me dijeron que la piscina estaba hundida y que no podíamos hacer ruido porque en la misma finca había un grupo de ancianos enfermos. Obvio, pedimos la devolución del dinero, pero fue un problema para finiquitar ese trámite. Esa gente juega a desgastarlo a uno para que desista de reclamar y eso es lo que nunca hay que hacer”, dijo César, otra víctima.



Otros estafadores suplantan la identidad de agencias para facilitar sus actividades ilegales. El año pasado, el dueño de una prestigiosa empresa, que prefirió no dar su identidad, fue víctima de los ciberdelincuentes. “Me di cuenta cuando me comenzaron los reclamos por servicios que nosotros no prestábamos”.



La Superintendencia ha proferido en el mismo periodo 187 sanciones administrativas impuestas a 180 agencias de viajes, multas que ascienden a un valor total de $ 3.560’346.934. Las conductas sancionadas por mayor valor impuesto son: información y publicidad engañosa, protección contractual e incumplir las obligaciones frente a las autoridades de turismo. La Dirección de Inteligencia y Análisis Cibernético de la Policía Nacional lanzó una alerta en el país para evitar ser víctima de estafa en el alquiler de los lugares de descanso.



Según la institución, ofrecer el arrendamiento de fincas o apartamentos a través de publicidad por internet es una de las modalidades más comunes de estafa. “Es importante tener en cuenta que las páginas web donde aparecen estos alquileres permiten la publicación de los anuncios sin tener relación alguna con el usuario, es decir que nadie responde. Los ciudadanos tienen que saber que a la hora de buscar dónde descansar acudan a agencias de viaje reconocidas y que tengan historial, ya sea vía virtual o personalmente”.



Según la SIC, los usuarios deben saber que en caso de no presentación o de no utilización de los servicios pactados, el prestador solo podrá exigir a los consumidores, a su elección, el pago del 20 % de la totalidad del precio o tarifa establecida o retener el depósito o anticipo que previamente hubiere recibido del usuario, si así se hubiere convenido.

¿Dónde denunciar?

Cuando los consumidores evidencien un incumplimiento de los servicios ofrecidos por los prestadores de servicios turísticos, o se les desconozca algún derecho en su condición de consumidor, podrán presentar sus denuncias administrativas en procura de la protección del interés general a través de los canales institucionales www.sic.gov.co o al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co



Las personas engañadas también podrán demandar en ejercicio de la acción de protección al consumidor para la atención de sus pretensiones particulares cuando ya se haya agotado el trámite de la reclamación directa al prestador de servicios turísticos, con el lleno de requisitos de ley, a través de la página web www.sic.gov.co en la parte ‘servicios’ #Demande aquí-protección al consumidor jurisdiccional”.



La SIC tiene a disposición de los consumidores SIC Facilita, una herramienta virtual que actúa como facilitadora para que consumidores y proveedores alcancen acuerdos sobre reclamaciones relacionados con derechos del consumidor. En el sector turismo actualmente se encuentran vinculados 16 proveedores de servicios turísticos, a quienes los consumidores pueden acudir a través de esta Superintendencia. Desde octubre de 2016 a la fecha, se han recibido 6.775 reclamaciones y se han logrado 2.358 acuerdos.

Siga estas recomendaciones

1. Asegúrese de que el prestador de servicios turísticos se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Turismo vigente.



2. Toda publicidad o información sobre servicios turísticos deberá especificar clase de alojamiento, tarifas, servicios complementarios y lo que no incluye.



3. Infórmese antes de realizar la compra de los servicios turísticos.



4. Asegúrese de que el inmueble o el hospedaje tenga establecidas medidas y protocolos de bioseguridad.

