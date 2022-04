Aunque las cifras más recientes de la Secretaría de Seguridad de Bogotá demuestran que el hurto en residencias se ha venido reduciendo en los últimos tres meses del año a ritmo de 29,4 por ciento, lo cierto es que, según las autoridades, con la llegada de la Semana Santa se podría ver un aumento de este tipo de delito, ya que son muchas las viviendas que quedarán deshabitadas por la salida de familias en tiempo de vacaciones.

Sin embargo, al revisar los datos de seguridad localidad por localidad, hay tres en particular que representan números rojos en este delito de alto impacto y donde se han concentrado la mayor cantidad de robos en viviendas del primer trimestre del año. La primera de ellas es La Candelaria, que reportó un aumento de 150 por ciento en los casos de enero a marzo, comparado con los del mismo periodo de 2021. Lo que significa que pasó de tener ocho casos en tres meses a 20.



Por su lado, la localidad de Santa Fe es la segunda con mayor crecimiento de este delito en el trimestre. Allí, los casos aumentaron de 21 a 28 con un crecimiento de 33,3 por ciento, según las autoridades, y finalmente, Barrios Unidos donde el crecimiento entre enero y marzo fue de 9,43 por ciento, pasando de 53 a 58 casos.



En esta última localidad fue donde, en la última semana, las autoridades lograron desarticular una banda criminal de apartamenteros conformada por siete hombres y una mujer que habrían ingresado a una vivienda en el barrio J. J. Vargas a través de un balcón. Una vez allí, los ladrones secuestraron y amordazaron a una familia para lograr desocuparles la vivienda.

De acuerdo con una de las víctimas del hecho, los delincuentes escalaron hasta el tercer piso de una torre de apartamentos donde reside la familia, “rompieron el seguro del balcón y nos amarraron con los cordones de los zapatos. Nos estaban pidiendo mucho dinero, y como no teníamos se llevaron todo lo que encontraron”.



Sin embargo, el mayor Edwin Arley Tiga, comandante de la estación de policía de Barrios Unidos, informó que gracias al reporte de la de la familia se logró no solo la captura de los ocho delincuentes, sino que, además, se halló una bodega en donde, al parecer, almacenaban todos los objetos que habían hurtado de varias casas del sector. “Logramos ubicar por GPS uno de los teléfonos robados, que se encontraba en el barrio Santa Mónica, el Polo. Allí llegaron los uniformados y sorprendieron a los delincuentes con las pertenencias hurtadas” señaló el mayor.



No obstante, este no fue el único caso en la ciudad durante el último mes. En el barrio Lisboa, de la localidad de Suba, cinco delincuentes engañaron a tres menores de edad haciéndose pasar por repartidores para poder ingresar a la vivienda. “Llegaron a mi casa, sacaron a mis niños engañados diciendo que fueran a buscar unas cajas. Aprovecharon el momento en que me los sacaron y sacaron mis cosas (...). Les preguntaron a mis hijos directamente por mi nombre y mi trabajo”, narró la madre de los menores que no estaba en casa en el momento del robo

Nueva modalidad

Pero hay una modalidad que preocupa a las autoridades y ataca principalmente a los conjuntos cerrados. Los denominados romperrejas han sido captados tanto en el norte como en el sur de la ciudad. Su forma de atacar es rompiendo poco a poco las rejas de seguridad de los conjuntos residenciales, hasta poder ingresar y camuflarse entre los residentes. Cuando encuentran el momento trepan por los balcones o incluso fuerzan las chapas de las viviendas para poder ingresar en horas de la noche o aun en la madrugada, sin ser percibidos.



Así lo alertaron las autoridades luego de detectar casos en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy que quedaron registrados en cámaras de seguridad.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, señaló que es muy importante que los ciudadanos no dejen sus viviendas completamente solas y desprotegidas. “Le pedimos a la gente que no abandone sus viviendas sin que un familiar, amigo, el CAI o cuadrante más cercano tenga aviso de la ausencia de las personas para así poder pasar la revista y estar alertas”.



Según el general, es indispensable que las familias se comuniquen constantemente con la Policía de cada barrio para así poder organizar la logística de cuidado. “La comunicación nos va a permitir saber a qué hora las familias necesitan que les prestemos seguridad y a qué hora y en dónde necesitan que la Policía Nacional haga las rondas en los barrios para cuidar los bienes que esta semana van a quedar sin presencia física de los propietarios”.



Por otro lado, las autoridades también recomiendan guardar prudencia con la información de los viajes, horas de llegada o salida de las viviendas, el medio de transporte para el viaje y toda la información personal que les pueda dar pistas a los delincuentes sobre el itinerario de vacaciones de los propietarios y cuáles elementos se quedarán en las viviendas mientras las familias salen.

Otras recomendaciones

La Confederación de Empresas de Seguridad Privada (Confevip) también se unió a las autoridades para emitir un listado de recomendaciones a los viajeros que en tiempo de celebraciones litúrgicas planean dejar las viviendas solas.

Carlos Rojas, director de Riesgos Corporativos de Confevip, dijo que es indispensable tener en cuenta, aunque parece obvio, revisar siempre las cerraduras de la casa antes de salir, asegurar ventanas, puertas, balcones y cualquier lugar por donde pueda ingresar una amenaza.



De la misma forma, recomienda el experto, evitar publicar en redes sociales los lugares donde se encuentra de viaje la familia dueña de la vivienda que se encuentra sola. Finalmente, para quienes cuentan con sistemas de seguridad en sus hogares, la recomendación es robustecerlos y actualizarlos.