Semana para reflexionar / Voy y vuelvo

Puede ser cuestión de edad, pero qué lejos ha quedado la Semana Santa. Si no fuera por las series que se repiten y se repiten todos los años con la pasión y muerte de Jesucristo o la odisea de Moisés con el pueblo de Dios por el desierto o la increíble arca que se construyó Noé para salvar a las especies de la tierra, la Semana Santa pasaría como un largo puente festivo. Vacaciones cortas, como les dicen algunos.

Hace apenas unas décadas la también llamada Semana Mayor era para el recogimiento y la reflexión. Recuerdo que en los días santos prácticamente no salíamos de casa, visitábamos iglesias en la noche, varias, había actos litúrgicos, procesiones solemnes, ramos, sahumerios, bendiciones a diestra y siniestra y un cielo siempre encapotado.

Con la gastronomía pasaba algo similar. Nada de carnes, ni embutidos ni lechonas. Solo pescado durante dos o tres días consecutivos. El que yo más despreciaba era el pescado seco, no solo por su olor, sino por su sabor intenso y salado. Nunca lo soporté, tenía que bajarlo con arrobas de papa y libras de arroz ante la mirada acusadora de mi madre.

Una de las cosas que más me conmovían durante la Semana Santa, además de la imponencia de las iglesias visitadas y la rigurosidad de las procesiones, era la falta de música alegre, como dirían hoy. Un silencio perturbador se apoderaba de la casa en los días santos. Nos tenían prohibido escuchar cualquier cosa que no fuera música sacra o clásica. Al que osaba cambiar de emisora para oír ‘vallenato ventiao’ o cosas por el estilo, más o menos se le excomulgaba.

Entonces las emisoras, la mayoría de ellas, se tomaban el tema a pecho. Reducían su dosis de chucuchucu y hacían parte de la solemnidad de los días considerados más significativos para los cristianos.

Poco a poco eso se fue perdiendo. Tal vez en los pueblos aún se conservan tradiciones similares. El pasado Domingo de Ramos, por ejemplo, visité uno de los municipios vecinos a Bogotá al que no le cabía un alma. La iglesia estaba atiborrada de personas consagradas a los sermones de los curas y a la fe. Los campesinos de la región, con sus hijos a cuestas, lucían las pintas domingueras y se entregaban a la palabra de Dios con una devoción que por momentos producía envidia. En sus rostros se dibujaban el clamor hacia un Dios que curara sus males y el arrepentimiento genuino por sus acciones equivocadas.

Los tiempos han cambiado, la gente también, y las costumbres, por supuesto. Hoy proliferan por las redes sociales memes de tono burlesco en torno a estos días de asueto. Los hijos están más pendientes de la suerte del rapero Diddy que de conocer la historia de Judas, el que traicionó a Jesús. Y hasta confunden la liberación de Barrabás con la de Dani Alves. La Semana Santa se planea como un tiempo de vacaciones, de paseo, de fiesta, de estar con los amigos antes que con la familia, para lucir el mejor traje de baño o la mejor pinta playera; los restaurantes y el comercio hacen su agosto, con pescado o sin él; la gastronomía lo incluye todo, y el trago también rueda a mares porque son las vacaciones, qué le vamos a hacer. Ni siquiera los políticos pararon.

La radio siguió transmitiendo el mismo reguetón desaforado, la misma música alegre y guapachosa, y algunas emisoras espiaron culpas transmitiendo las misas de rigor y el sermón de las siete palabras, que esta vez estuvo consagrado al perdón y a cesar las diferencias a ver si algún día salimos de estos tiempos inciertos.

Son los años y todo evoluciona. Quién sabe, quizás en otras décadas más, lo concerniente a la Semana Santa sea solo una quimera, un recuerdo, una actividad restringida solo para cristianos que se niegan a dejar morir la tradición de recordar la pasión de Cristo, su entrada a Jerusalén, su viacrucis y su resurrección. Y a nadie hay que juzgar por ello. Hoy la gente es más libre de profesar la religión que a bien tenga. O ninguna. Somos un país laico, la gente puede creer o no creer, venerar o no venerar, participar o abstenerse de hacerlo. Los desafueros de la Iglesia, las guerras que no respetan condición humana, los crímenes que se siguen cometiendo contra niñas y niños, las hambrunas y, más recientemente, las autocracias que se imponen en varios países del mundo han generado con ello odio y división, han hecho que la gente solo crea en ella y en nadie más. Y, repito, están en todo su derecho.

Sea como sea, lo realmente deseable es que, por más que la Semana Santa y sus ritos vayan quedando en un segundo plano, ojalá no se pierda la posibilidad de la reflexión, de aprovechar estos días para una introspección que nos haga caer en cuenta de los errores, los aciertos y la actitud que asumimos frente a los demás. Días para intentar, aunque sea por una sola vez, ser mejores personas y volver al trabajo con un espíritu renovado.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL EL TIEMPO