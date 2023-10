El ingreso a la fuerza de la minga indígena a las instalaciones de la Revista Semana provocó distintas reacciones de rechazo de directores de medios de comunicación y periodistas.

(En contexto: Grupo de indígenas ingresó a la fuerza a sede de 'Semana'; Fiscalía se dirige al sitio).

Un grupo de indígenas entró a la fuerza a la sede del medio de comunicación, ubicado al norte de Bogotá.

La situación, que ocurrió hacia las 2 de la tarde, fue denunciada por la revista Semana e incluso la Fiscalía anunció una investigación por presuntos hechos de vandalismo.

Facebook Twitter Linkedin

Grupo de indígenas se tomó a la fuerza el edificio de la revista Semana. Foto: Guillermo Torres / Cortesía Revista Semana

Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, se unió a las voces de rechazo: "Ninguna agresión violenta contra un medio contribuye a la democracia. Reprochable que un grupo de indígenas haya acudido a las vías de hecho en la sede de Revista Semana para expresar su desacuerdo".

El director de esta Casa Editorial afirmó que "la libertad de expresión es el disenso sin violencia".

Ninguna agresión violenta contra un medio contribuye a la democracia. Reprochable que un grupo de indígenas haya acudido a las vías de hecho en la sede de @RevistaSemana para expresar su desacuerdo. La libertad de expresión es el disenso sin violencia https://t.co/g30sfZi1HV — Andrés Mompotes (@amompotes) September 29, 2023

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) señaló que no se pueden tolerar estos actos "intimidantes contra periodistas", pues su ejercicio es esencial "para garantizar el pluralismo informativo y el debate democrático".

(Puede ver: Mintrabajo rechaza ingreso violento a Semana y pide a periodistas no ser 'incendiarios').

Facebook Twitter Linkedin

Ingreso de la minga indígena a 'Semana'. Foto: Redes sociales

"Hacemos un llamado a un diálogo respetuoso entre todos los sectores de la sociedad colombiana, y rechazamos cualquier forma de violencia o discriminación. Instamos al gobierno y a las autoridades a investigar estos hechos", puntualizaron.

Hacemos un llamado a un diálogo respetuoso entre todos los sectores de la sociedad colombiana, y rechazamos cualquier forma de violencia o discriminación. Instamos al gobierno y a las autoridades a investigar estos hechos. — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) September 29, 2023

(Además: Fiscalía anuncia investigación por ingreso a la fuerza de indígenas a sede de 'Semana').

La Asociación Colombiana de Medios de Información, en tanto, señaló de inaceptable los sucesos que involucran a la minga tomándose de manera violenta las instalaciones del medio de comunicación.

"Muy preocupante. El Gobierno que los invitó a participar en los eventos políticos debe llamarlos al orden y las autoridades intervenir para que se preserve el estado de derecho con contundencia", indicó.

La Minga tomándose de manera violenta las instalaciones de @RevistaSemana Inaceptable. Muy preocupante. El Gobierno que los invitó a participar en los eventos políticos debe llamarlos al orden y las autoridades intervenir para que se preserve el estado de derecho con contundencia pic.twitter.com/nF98UGCn3p — Asociación Colombiana de Medios de Información (@AmiMediosInfoCo) September 29, 2023

El Consejo Gremial Nacional repudió los ataques violentos cometidos en contra del medio de comunicación y las intimidaciones que sufrieron sus trabajadores.

"Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que proteja y salvaguarde el derecho

constitucional a la libertad de expresión y a la propiedad privada. Una sociedad es

democrática y justa, solo cuando puede expresar su opinión, sin temor ni presiones

indebidas o amenazas contra su integridad", comentaron.

En ese sentido, exigieron a las autoridades adelantar las investigaciones y judicializar a los responsables.

El @ConsejoGremial repudia los actos violentos contra los medios de comunicación y hace un llamado para que se proteja el derecho constitucional a la libertad de expresión y a la propiedad privada pic.twitter.com/kwdjgzO2nh — Consejo Gremial (@ConsejoGremial) September 29, 2023

(En otras noticias: Murió reconocido preparador de reinas; vistió a Laura Barjum para Miss Universo).

Por su parte, Luis Carlos Vélez, director de La FM de RCN Radio, calificó de "gravísima" la irrupción.

El director de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Gustavo Gómez, comentó: "Las discrepancias y opiniones se manejan con respeto. Pido consideración por la libertad de expresión y una actuación efectiva de las autoridades para dar garantías de seguridad".

Toda mi solidaridad y apoyo a @VickyDavilaH y los colegas de @RevistaSemana Las discrepancias y opiniones se manejan con respeto. Pido consideración por la libertad de expresión y una actuación efectiva de las autoridades para dar garantías de seguridad. https://t.co/t3e0I9jDVH — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) September 29, 2023

Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, hizo un llamado a la no violencia. "Siempre se debe defender la libertad de prensa en una democracia", expresó.

Toda mi solidaridad con nuestros colegas de Semana.



Siempre se debe defender la libertad de prensa en una democracia.



Rechazo total a los ataques. — Julio Sánchez Cristo (@jsanchezcristo) September 29, 2023

A su turno, Santiago Ángel, director digital de Noticias RCN, reiteró el papel de la libertad de prensa para la democracia.

"Muy mal mensaje para la democracia que los ciudadanos indígenas irrumpan en las instalaciones de Semana o de cualquier medio. A los medios se les cuestiona, no se les amenaza, no se les censura, no se les violenta", opinó.

Muy mal mensaje para la democracia que los ciudadanos indígenas irrumpan en las instalaciones de Semana o de cualquier medio. A los medios se les cuestiona, no se les amenaza, no se les censura, no se les violenta. La prensa libre es fundamental en la democracia. — Santiago Ángel (@santiagoangelp) September 29, 2023

(Puede leer: Suspenden a la jueza Vivian Polanía por polémico video en Palacio de Justicia de Cúcuta).

Juan Pablo Calvás, editor general de W Radio, aseguró que "no se pueden aplaudir los ataques contra la libertad de prensa".

"Una democracia exige respeto entre todos los puntos de vista. Un demócrata es quien reconoce la diferencia y la hace respetar. No lo es quien aplaude que una voz se acalle", escribió.

Jamás será aceptable un ataque contra medios de comunicación.



No se pueden aplaudir los ataques contra la libertad de prensa.



Una democracia exige respeto entre todos los puntos de vista.



Un demócrata es quien reconoce la diferencia y la hace respetar. No lo es quien aplaude… — Juan Pablo Calvás (@JuanPabloCalvas) September 29, 2023

Yolanda Ruiz, exdirectora de RCN Radio y actual responsable del Consultorio Ético de Fundación Gabo, dijo que el rechazo a toda forma de violencia "debe ser contundente y sin matices".

"Los periodistas y los medios debemos estar abiertos al escrutinio público y los ciudadanos tienen siempre derecho a la protesta pacífica, pero con violencia no", añadió.

Sobre lo ocurrido en @RevistaSemana: el rechazo a toda forma de violencia debe ser contundente y sin matices. Los periodistas y los medios debemos estar abiertos al escrutinio público y los ciudadanos tienen siempre derecho a la protesta pacífica, pero con violencia no. — YolandaRuizCeballos (@YolandaRuizCe) September 29, 2023

La periodista Mábel Lara, así mismo, afirmó que este tipo de hechos no pueden ocurrir: "Colombia es un país democrático y se debe garantizar la libertad de expresión. El tono que ha tomado el debate ya es muy peligroso".

Esto no se puede aceptar.

No, no se pueden aplaudir los ataques y vías de hecho contra medios de comunicación.

Colombia es un país democrático y se debe garantizar la libertad de expresión. El tono que ha tomado el debate ya es muy peligroso. @petrogustavo @franciamarquez… https://t.co/KVlnz47Lo3 — Mábel Lara (@MabelLaraNews) September 29, 2023

(Lea: Muere periodista colombiana que clamaba por ayuda para tratar extraño cáncer en EE. UU.).

"Si no le gusta un medio, no lo consuma ni lo comparta. Lo que pasó hoy con Semana es muy grave y empeora un ambiente político de por sí muy caliente", sostuvo, por su parte, Alejandro Pino Calad, director del diario Publimetro.

Aplaudir acciones de hecho contra un medio, sea el que sea, es absolutamente antidemocrático. Si no le gusta un medio, no lo consuma ni lo comparta. Lo que pasó hoy con Semana es muy grave y empeora un ambiente político de por sí muy caliente — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) September 29, 2023

Fiscalía anuncia investigaciones

Facebook Twitter Linkedin

Indígenas entrando al edifico de 'Semana.' Foto: Redes sociales

Un equipo del ente se desplazó a la sede del medio "para investigar la irrupción de un grupo de personas que, al parecer, ingresó a la sede de manera violenta", señaló.

En ese sentido, anticipó que su Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) adelantará las indagaciones respectivas "para determinar los posibles hechos de vandalismo y hacer la respectiva judicialización".

La #Fiscalía General de la Nación se desplaza a las instalaciones de la Revista Semana, en Bogotá, para investigar la irrupción de un grupo de personas que, al parecer, ingresó a la sede de manera violenta. El Cuerpo Técnico de Investigación #CTI adelantará las investigaciones… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 29, 2023

También puede leer:

- Grave atentado contra reconocido 'influencer' de Cartagena: hombres le dispararon.

- Café Oma se pronuncia por empleado señalado de grabar con celular a joven en el baño.

- Murieron motociclistas colombianos en grave accidente en Brasil; familias claman ayuda.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS