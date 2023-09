Una semana del mes de octubre es destinada en Colombia para un receso escolar. Los estudiantes de los planteles de educación preescolar, básica y media toman unos días de descanso para estar con sus familias. Este año, las vacaciones serán entre el 9 al 15 del siguiente mes. Pero los universitarios de Bogotá también una semana de receso.



La semana de receso escolar del mes de octubre está regulada por el Decreto 1373 de 2007, el cual establece que todos "los establecimientos de educación preescolar, básica y media del país deben incorporar, en su calendario académico, cinco días de receso estudiantil, en la semana inmediatamente anterior al día feriado en que se conmemora el descubrimiento de América (12 de octubre)".



De acuerdo con el Ministerio de Educación, esta medida tiene como fin ser para los estudiantes "un espacio para actividades culturales, deportivas y recreativas que les permite asumir con renovadas energías el trabajo académico".



La cartera educativa agrega: "también es posible que una semana de tiempo libre brinde espacios de recreación en familia en diversas regiones para el conocimiento de sitios históricos".



Estos días, asimismo, hacen parte de las 12 semanas de vacaciones que determina la ley para los estudiantes en Colombia.

Estudiantes de la Universidad Javeriana Bogotá.

¿Cuáles serán las semanas de receso en las universidades?

EL TIEMPO preguntó en las principales universidades de Bogotá cuándo serán las semanas de receso.

No la llamamos semana de receso, ni coincide en fecha con las otras instituciones, pero también es una semana en que los estudiantes no tienen clases. FACEBOOK

En el caso de la Universidad Javeriana Bogotá, los días de descanso para los estudiantes no serán en octubre, sino este mes, específicamente la semana entrante. Entre el 11 y el 15 de septiembre este centro de educación superior realizará la 'Semana de Reflexión'.



"No la llamamos semana de receso, ni coincide en fecha con las otras instituciones, pero también es una semana en que los estudiantes no tienen clases", explicó Adriana Díaz, jefe de prensa de la U. Javeriana Bogotá.



Durante esos cinco días, los profesores y personal administrativo de la Javeriana Bogotá trabajarán normalmente.

Las universidades privadas tendrán semana de receso en octubre.

En la Universidad de la Sabana la semana de receso será del 17 al 20 de octubre próximos. Sebastián Silva, director de comunicaciones de esta institución educativa, explicó que durante esos días los docentes y los empleados administrativos realizarán actividades enfocadas en la formación y el aprendizaje.



La semana de receso en la Universidad Externado de Colombia si coincide exactamente con los días de descanso de los colegios. Será del 9 al 14 de octubre próximos. "Se tendrá la actividad administrativa y académica usual", dijo Luz Carime Hurtado, periodista de la oficina de comunicaciones.

Universidad de los Andes

La Universidad de los Andes tiene en su calendario académico del segundo semestre de este año, una semana de receso, entre el 2 y el 7 de octubre próximos.



En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, la semana de receso solamente la tendrá el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar (Iparm). Los alumnos de esta unidad académica especial adscrita a la Dirección de bienestar universitario de la universidad pública más importante del país será del 9 al 14 de octubre. Los estudiantes descansarán el lunes 16, que es festivo, y así retornarán a las clases el martes 17.

