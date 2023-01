Bogotá desde este lunes 30 de enero y hasta el viernes 3 de febrero, celebrará la Semana de la Movilidad Sostenible, por eso, durante los próximos días habrá espacios de diálogo alrededor de los temas de movilidad en función del cuidado de las personas y el planeta, con la participación de 13 expertos internacionales.



(Le puede interesar: ¿Sirvió el nuevo pico y placa para mejorar la movilidad?)

Los expertos van a tratar temas como la importancia del plan de infraestructura de movilidad del Distrito que incluye el Metro, 7 cables aéreos, el Regiotram, Corredor Verde y demás proyectos de infraestructura que se diseñan y ejecutan hoy en la ciudad.



Los especialistas de talla internacional son provenientes de Europa, Estados Unidos, México y Argentina, quienes recorrerán la ciudad aportando sus conocimientos y sugiriendo aportes a los grandes proyectos que están en marcha para movilizarnos mejor.



La Semana de la Movilidad se cumple en el marco del Día Sin Carro que se celebra este jueves 2 de febrero. La alcaldesa, Claudia López, y su gabinete realizarán recorridos en bici y en buses de Transmilenio por varios tramos de la ciudad en compañía de los invitados internacionales.

Algunos de los invitados son: Janette Sadik-Khan, excomisionada del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York; Niels Van Oort Codirector del Laboratorio de Transporte Público Inteligente de Países Bajos; Michael Kimmelman, escritor sobre vivienda pública, espacio público, arquitectura paisajista, desarrollo comunitario y equidad, infraestructuras y diseño urbano; Melissa Bruntlett, una apasionada oradora, escritora que se enfoca en la movilidad accesible y las ciudades sostenibles; Robin Chase, experta internacional en movilidad y emprendedora estadounidense del transporte, entre otros.



(Lea también: Decisión de cambiar línea 1 se debe tomar entre todas las partes: Mintransporte)

Programación

Lunes 30 de enero

- Conversatorio: “El Nuevo Borde Oriental, un Centro Moderno, Vital y Revitalizado”.



Martes 31 de enero

- Conversatorio: “Conexión e Integración Regional con el Corazón Productivo de Bogotá, por un Suroccidente Equitativo”.



Miércoles 1 de febrero

- Conversatorio: “La Consolidación y Construcción de la Ciudad, un Borde Noroccidental Asequible y Accesible”.



Viernes 3 de febrero

- Conversatorio: “Una Bogotá Sostenible y que Reverdece”.

Los conversatorios están abiertos al público en general, con previa inscripción ingresando aquí.

(Además: Híbridos no podrán circular en el día sin carro y sin moto)

Pico y placa

Para la semana del 30 de enero al 3 de febrero, el pico y placa regirá de la siguiente manera:



Lunes, 30 de enero: No podrán movilizarse los vehículos con placa 1 - 2 - 3 - 4 y 5.



Martes, 31 de enero: No podrán movilizarse los vehículos con placa 6 - 7 - 8 - 9 y 0.



Miércoles, 01 de febrero: No podrán movilizarse los vehículos con placa 6 - 7 - 8 - 9 y 0.



Jueves, 02 de febrero: día sin carro en la ciudad



Viernes, 03 de febrero: No podrán movilizarse los vehículos con placa 6 - 7 - 8 - 9 y 0.



Con estas restricciones los carros con las placas terminadas en 6,7,8,9 y 0 solo podrían utilizar su vehículo un día de la semana. La medida del día sin carro irá hasta las 7:30 de la noche.

REDACCIÓN BOGOTÁ