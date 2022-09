La Semana de la Bici de Bogotá en este 2022 cumple 15 años y para celebrar una de los anuncios más importantes es entrada en operación del primer Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá que representa una nueva opción de movilidad sostenible e inclusiva.



Los eventos se llevarán a cabo desde el 23 de septiembre al 2 de octubre y tendrá más de 60 actividades gratuitas para los capitalinos.



Más noticias: Se fugaron 17 detenidos de la Estación de Policía de Kennedy

El viernes 30 de septiembre entrará en operación el 50 por ciento del Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá, lo que significa que habrá 150 estaciones disponibles, 1.500 bicicletas mecánicas, 75 manocletas y 75 bicicletas de carga. El 50 por ciento restante del sistema entrará en funcionamiento el 31 de octubre de este año.



Lea además: El 30 de septiembre se inicia el Sistema de Bicis Compartidas

🚴‍♀️La #SemanaDeLaBici será del 23 de septiembre al 2 de octubre y tendrá más de 60 actividades gratuitas para toda la ciudadanía entre las que se destacan:



▪️Concierto inaugural

▪️El Venue de la Bici

▪️Copa Mundial de BMX

▪️Ciclotravesías

▪️La Vuelta a Kennedy

▪️Agenda académica pic.twitter.com/yFDse6eGbz — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 16, 2022

Los eventos y actividades más destacados son:



- La Copa Mundo UCI de BMX se realizará dos fines de semana, 24 y 25 de septiembre y 1 y 2 de octubre.



- El 2 de octubre, el IDRD llevará a Sumapaz una Travesía de MTB y realizará el lanzamiento de un nuevo punto de la Escuela de la Bici en esa localidad.



- Fiesta de la Bici , un concierto al aire libre ofrecido por la Banda Sinfónica del Ejército Nacional que interpretará un repertorio en homenaje a la bicicleta. Será el viernes 23 de septiembre de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Parque Bicentenario, carrera 7 con calle 26.

- Venue de la Bici, un espacio de encuentro para disfrutar de conferencias, actividades y servicios que buscan mejorar la experiencia de viaje en bicicleta en Bogotá. Se llevará a cabo el sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 9:00 a.m. a 5:00 p.m, en el parque Bicentenario, carrera 7 con calle 26.



Lea además: La carrera Séptima tendrá un ‘reversible’ los domingos y lunes festivos



- Ciclo Travesía Bogotá- Región es un recorrido en bicicleta por los segmentos del circuito Bici Bogotá-Región que tendrá una extensión aproximadamente 40 km. El punto de encuentro del Portal Tunal y que recorrerá Usme pueblo, Pasquilla y La Regadera. Es el domingo 25 de septiembre de 6:00 a.m a 2:00 p.m.



- Vuelta a Kennedy es un evento dirigido para todos aquellos que la bici es un estilo de vida, tiene fecha para el domingo 25 de septiembre de 9:00 a.m a 1:00 p.m. El punto de encuentro es entre las calles 8 Sur y 3 entre las carreras 71 D y 70 B.



- Pedalea al Parque donde se busca incentivar el uso de la bicicleta en la comunidad capitalina a través de actividades culturales, académicas, recreativas y deportivas. En esta ocasión también se realizará una feria de emprendimientos afín al ciclismo el jueves 29 de septiembre de 11:00 a.m. 11:00 p.m en el parque Metropolitano Simón Bolívar.



- 'Monumentum: fiesta electrónica' Bronx Distrito Creativo, las emblemáticas discotecas Kapput, Videoclub y Octava harán una fiesta que tendrá el gran cierre con el 'Live Act' de Ácido Pantera, agrupación reconocida internacionalmente.

Será el viernes 30 de septiembre de 4:00 p.m. a 11:00 p.m y tendrá entrada libre hasta completar aforo, evento para mayores de edad.



Para conocer toda la programación de esta semana de la bici en Bogotá puede entrar a este enlace: www.movilidadbogota.gov.co.

También puede leer:

El bus de TransMilenio biarticulado eléctrico que no ha podido salir a rodar

ReteICA: esta semana vence el pago del cuarto bimestre del 2022