A partir del próximo 22 de septiembre y hasta el primero de octubre, Bogotá se sube a la bici y se pone en modo fiesta. Llega la XVI Semana de la Bicicleta, el evento más importante para los y las ciclistas de la ciudad que, en esta oportunidad, tiene como principal objetivo compartir un mensaje de cuidado y de bienestar en las vías.

Serán 10 días de diversas actividades gratuitas en torno a la bici. Esta celebración arrancará con una rodada Neón a las 4:00 p.m. desde el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, en donde los asistentes participarán para hacer una bicicleta humana, para luego rodar hasta el Museo Nacional, donde se llevará a cabo el acto central, precedido por la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López.



El mismo viernes -22 de septiembre- la capital festejará, por todo lo alto, el que la Bicicleta sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Bogotá por el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, un nombramiento que reafirma el trabajo de la presente administración distrital en la promoción, los usos y el disfrute de este medio de transporte.

“Nuestra Semana de la Bici no podría iniciar de mejor forma. La Bicicleta será declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de Bogotá y esto nos hace sentir muy orgullosos. La bici hace parte de nuestras vidas, es el vehículo que mueve casi a un millón de personas diariamente, es salud, sostenibilidad y economía. Por eso tenemos 10 días para celebrarla, disfrutarla, promocionarla. Invitados todos y a todas a participar en esta fiesta en su honor”, aseguró la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila.

Bogotá, Capital Mundial de la Bici

Facebook Twitter Linkedin

El free tour en bicicleta por el centro de Bogotá dura aproximadamente tres horas y media. Foto: Civitatis

Durante la semana, Bogotá también celebrará el primer año de operación del Sistema de Bicicletas Compartidas, un hito muy importante para la ciudad y, sobre todo, para su movilidad. Ya son más de 1.200.000 viajes registrados en la plataforma y 96.000 usuarios entre nacionales y extranjeros que han disfrutado de este servicio.



Por otro lado, la ciudad conocerá una nueva actualización del Manual del Buen Ciclista, la guía que comparte las conductas que todo usuario de la bici debe seguir, así como las estrategias que han incentivado el uso de la bici como medio de transporte en Bogotá.



Durante el fin de semana del 23 y el 24 de septiembre, los y las bogotanas podrán disfrutar de la Feria Hecho a Pedal, una feria de emprendimientos bicis, servicios y conversatorios para ciclistas, desde las 9:00 a.m. en la plazoleta de la estación Museo Nacional.

Facebook Twitter Linkedin

día sin carro y sin moto en Bogotá. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

El domingo 24, los apasionados por el ciclismo de ruta podrán participar en la carrera el Kilómetro del Silencio, una rodada que conmemorará las víctimas por siniestros viales. Quienes deseen participar en la competencia podrán comprar un jersey especial en el portal web de Go Rigo Go o en sus tiendas físicas para apoyar las iniciativas de la Fundación Gero y la Cruz Roja Colombiana. No obstante, la carrera estará abierta para quienes pedaleen por esta ruta sin costo alguno.



A partir del lunes, la ciudadanía podrá acceder a los diferentes paneles académicos programados, donde destacan expertos nacionales y extranjeros como Sara Arboleda de C40, Jessica Kisner de WRI, Ed Lancaster de GDCI, entre otros. Asimismo, es uno de estos espacios se presentará la Guía de Cicloinfraestructura de Alto Impacto, un trabajo en conjunto con el Ministerio de Transporte que responde a los diseños y planificación que debe tener toda infraestructura inclusiva en las ciudades.



Con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana, el martes 26 de septiembre se desarrollará la Carrera de Modos, un evento experiencial que busca determinar cuál es el modo de transporte más eficiente en la ciudad, entre el vehículo particular, la bicicleta, SITP, TransMilenio y caminata. Los participantes partirán de dos puntos en hora pico y llegarán a un mismo destino.



Se trata de una agenda muy nutrida que también contará con el apoyo de empresas privadas y los Consejos Locales de la Bicicleta que, en cada localidad, prepararon diferentes actividades en las que sobresalen recorridos en bicicleta, ferias de servicios y actividades de pedagogía.



Para acceder a toda la programación de la XVI Semana de la Bicicleta ingresa a www.movilidadbogota.gov.co.

REDACCIÓN BOGOTÁ