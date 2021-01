Regaño a Secretaría de Movilidad de Bogotá por licitación de semáforos

Una alerta sobre una millonaria licitación para el sistema de semaforización de Bogotá generó, este miércoles 27 de enero, la agencia nacional de contratación pública Colombia Compra Eficiente.



La licitación es por valor de 26.848 millones de pesos y tiene como objetivo la expansión y mantenimiento de la red de semáforos. La convocatoria fue publicada el pasado 12 de enero en la plataforma del Secop. El proceso está en etapa de prepliegos.

Según el organismo rector de la contratación en el país, el proceso que adelanta la Secretaría de Movilidad no estaría cumpliendo con la exigencia de los pliegos tipo al utilizar criterios diferentes.



“Hay un orden legal que no se puede alterar. Por ser un contrato de obra pública, no cabe duda sobre la obligatoriedad de aplicar los requisitos y contenidos del documento tipo”, dijo el director de Colombia Compra Eficiente, José Andrés O’Meara.



La entidad indica que los documentos tipo son una herramienta de transparencia que permite pluralidad de oferentes, menores costos administrativos y optimización de recursos públicos.



“Con los documentos tipo el número de oferentes aumenta de manera relevante; pasan de entre 1 y 3 en promedio a entre 26 y 44, en promedio. Además, se logran ahorros de hasta el 10 por ciento para las arcas de las entidades”, puntualizó O´Meara.



Sobre este proceso licitatorio también se refirió la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) que, en una carta del 25 de enero, le dice al secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, que “los requisitos solicitados (...) se alejan totalmente de lo establecido por Colombia Compra Eficiente en los documentos tipo para la construcción de obra pública de infraestructura de transporte”.

La CCI cita como ejemplo los requisitos de experiencia, los cuales, afirma, “son desproporcionados y podrían restringir la llegada de posibles oferentes al proceso que cuenta con la suficiente capacidad técnica”.



En la noche del miércoles, en un comunicado, la Secretaría de Movilidad señaló que luego de analizar las observaciones, y en aras de buscar la pluralidad de oferentes, “está realizando los ajustes pertinentes para acoger los pliegos tipo en pro del correcto desenvolvimiento de los procesos contractuales, y procederá a la publicación para conocimiento de la ciudadanía y de los posibles oferentes”.



Explicó que dada la especificidad de los objetos a contratar, inicialmente los equipos técnicos y jurídicos consideraron que los procesos no se encontraban sometidos a los pliegos tipo.



El pronunciamiento de la agencia nacional de contratación pública Colombia Compra Eficiente se produjo, precisamente, el mismo día en el que vencía el plazo para que los interesados en participar envíen las observaciones.



Esta licitación es diferente a la adelantada entre 2018 y 2019 y por la cual fue sancionado, en primera instancia, por la Procuraduría, el exsecretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo, a quien, en segunda instancia, el mismo Ministerio Público revocó la decisión y lo absolvió.



Redacción Bogotá

