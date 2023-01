Laura Valentina Burgos es tan auténtica como su voz. Su mirada profunda y sin miedo proyecta la sinceridad de sus sentimientos y vivencias, al igual que el tigre tatuado en su brazo derecho. En sus letras y su estilo aún vive la esencia de los noventa, la época dorada del Hip Hop. Esto la ha hecho destacar como una de las voces femeninas independientes con más proyección en la escena nacional.



Desde 2016 decidió poner en el papel su realidad y allí nació Selene, el proyecto musical de la rapera bogotana que creció en la localidad de Kennedy escuchando a dos leyendas del rap latino como Nach y Vico C. En esos años debutaron 'Osadia', 'Crecer' y 'Despertar', su tres primeros álbumes donde se destacaron temas como 'Suena' y colaboraciones con Todo Copas y Realidad Mental.

En el 2019 recibió el título de 'Mejor agrupación Hip Hop de Kennedy' por parte de la alcaldía local en la convocatoria 'Somos Kennedy'. En ese año también lanzó 'Voz sin cuerpo', su cuarto álbum y en 2020 fue el turno de 'Pundonor', el quinto trabajo musical de Selene que fue un buen augurio para ganar la convocatoria Hip Hip al Parque en 2022, en la edición 25 del festival más grande del género en Latinoamérica.



A la medianoche de este viernes estrenó su más reciente sencillo 'Prefiero', con el que inicia este nuevo año. Esta canción, de letra íntima y sonido fiel a su estilo, es un reflejo de lo que quiere como persona y como artista: la verdad, el camino correcto.



A través de su canto y su rap, Selene apuesta por quedarse con lo bueno, perdonar y decirle no a vivir cargados de rencor.



En conversación con EL TIEMPO, la artista bogotana, quien está de gira en Ecuador, habló acerca de este último trabajo, sus raíces en la música y lo que se viene para este año.

Estrenas el 2023 con nuevo sencillo, ¿cómo llegaste a 'Prefiero'?

Mi música siempre nace de mis vivencias. En ese camino de encontrarme conmigo misma, me doy cuenta de qué prefiero en esta vida y qué no quiero en ella. Como también qué caminos escojo y a qué sentimientos decido darles fuerza o eliminar. Esa fue la inspiración.



Realmente se trata que de a poco me voy conociendo, entendiendo como soy y lo que quiero brindar realmente.

¿Hay algún concepto en especial al que le estés apostando musicalmente en este momento?

Amo el rap porque salvo mi vida. Me saco de ese mundo hostil en el que muchos y muchas vivimos sumidos: la drogadicción, los malos pasos, entre otras cosas.



Lamentablemente ya no estamos en los noventa y es realmente difícil hacer algo diferente en un género con tantas y tantos exponentes a lo largo de sus años.



Así que en este momento estoy intentando no hacer a un lado esa esencia que me deja esta época y combinarla con algo moderno sin que deje de ser rap y con eso único que yo tengo.

Tienes una estilo músical único, ¿cómo fue el proceso para cultivar tu forma de rapear y cantar?

Facebook Twitter Linkedin

Selene Foto: Cortesía Betta Music Colombia

Fue difícil ya que cuando empecé de por si la escena era muy radical. El rap rolo es muy purista: el cantar y rapear no era tan bienvenido.



Sin embargo desde que tengo memoria amo cantar y siempre quise expresarme, pero no encontraba la forma hasta que conocí el rap.



Esto conllevo a muchas críticas porque la escena estaba acostumbrada a esa hostilidad y aparte de que cantaba sobre bases de rap, mi mensaje es de amor por más defectos que tenga.



Así que fueron varios años de práctica para poder rapear también con un estilo único y no solo cantar.

¿Qué tal va la gira en Ecuador?

Súper. Este viernes cantamos, pero ya hicimos una colaboración con Andrew de Quito. Aparte de que la comida es muy deliciosa, su gente es muy cálida y la ciudad es completamente hermosa.

Hablando de propósitos de año nuevo, ¿Qué se viene para Selene en 2023? ¿Tendremos colaboraciones en tu música próximamente?

Este año se viene mi séptimo disco, el cual será producido por Betta Music y T-chord. Es una mezcla de muchas emociones, sonidos y también es un aire liberador.



Tenemos colaboraciones con Mckea de Valencia, Mamborap de Chile, Turek de México y esperamos muchas más.



KEVIN STIVEN RAMÍREZ QUINTERO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Más noticias de su interés