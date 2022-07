“En los dos años que llevo viviendo aquí, no he podido bañarme ni una sola vez en la ducha. Siempre es a totumadas”, dice Rocío Acosta, una habitante del céntrico barrio Policarpa y que, como muchos, expresa malestar ante la casi permanente falta del servicio de agua.



En este barrio ubicado en la localidad Antonio Nariño se ha generado malestar porque, según dicen sus habitantes, llevan varios meses sin agua; algunos aseguran, incluso, que pueden ser años. Y quienes algo reciben muestran inconformidad porque es muy poca y en ocasiones intermitente. Han llegado a tener hasta 40 horas sin el suministro, según advierte Gilberto Rodríguez, un habitante del barrio que dice que el problema con la falta del agua viene empeorando todo este año.



Esto viene sucediendo, sin importar que desde 2018 han llegado a acuerdos con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sobre la renovación de la red de distribución en el barrio.



Ante esta situación, la Personería distrital anunció que intervendrá. Según el organismo de control disciplinario, se instalarán mesas técnicas con la comunidad y el Acueducto para encontrarles una solución definitiva a esas familias.



Vale la pena aclarar que no es una problemática que afecte a todo el sector, sino que tiene especial relevancia en el cuadrante ubicado entre la carrera 10.ª y 10A entre calles 4A y 5A.



“Hacia 1961 se creó el barrio de manera irregular, en ese momento se pidió que se instalara el servicio de agua, pero nunca pasó, por lo que, de manera autogestionada, las personas del barrio construyeron la red de alcantarillado y agua de acuerdo con las reglas de esa época”, explica el edil Carlos López, quien asegura que esa situación la están viviendo cerca de 150 familias.

En la imagen: La llave de registro está abierta, aún así, no hay flujo de agua visible. Situación en la casa de Gilberto Foto: María Paz Arbeláez Patiño / EL TIEMPO

Es esa misma red la que hoy alimenta a este sector y constituye una de las principales causas de queja de la comunidad, porque afirman que les había sido prometido que la EAAB se encargaría no solo de cambiar la tubería de distribución, sino de su mantenimiento y administración. Acciones que a la fecha no han sido cumplidas.



Si Gilberto abre las llaves de su vivienda, no sale agua, o lo que sale son unas cuantas gotas. Vive en el primer piso de una casa de dos niveles, y la presión con la que el líquido llega es insuficiente para que suba al segundo piso, donde vive Rocío Acosta con sus dos hijas, su mamá y sus mascotas.



Debido a la poca cantidad de agua que llega a la vivienda, tanto Rocío como Gilberto deben recoger agua lluvia en canecas para poder utilizarla en servicios como el baño o para labores de aseo. Para cocinar utilizan el agua de botellones que compran cada cinco días, según Rocío. Ella dice que un botellón de 18,9 litros vale 14.000 pesos, es decir, gasta aproximadamente 84.000 pesos al mes solo en el agua para cocinar.



Además de este gasto, Rocío tiene que pagarles a vecinos del sector que reciben un poco más de agua para que le permitan lavar la ropa e, incluso, para que la ayuden a subir las canecas, una labor pesada tanto para ella como para su madre, una mujer de la tercera edad. Con sus hijas no cuenta porque son muy pequeñas.



Al igual que la mayoría de las demás casas del sector, la vivienda de Rocío y Gilberto no tiene contador y es abastecida por las tuberías que aún no se han regularizado, por lo que pagan por 37 metros cúbicos de agua, según el edil. El Acueducto explica que la cuota equivale a un pago promedio de 30.000 pesos bimensual, independiente de si es un predio de uno o de varios pisos.

El tipo de redes

“Esas redes son de asbesto cemento y producen cáncer. Yo me pregunto: ¿cuántas personas se habrán enfermado por haber tomado esa agua?”, dice Raúll Villarraga, habitante del sector y miembro de la comisión de servicios públicos del barrio, una organización que los vecinos conformaron para poder entablar diálogos con la EAAB.



Sin embargo, dice la Empresa de Acueducto, hasta el momento, según los estudios que han realizado y “de acuerdo con los diferentes resultados obtenidos del muestreo de las pruebas de calidad del agua, no se evidencia afectaciones en el suministro del líquido transportado a través de las redes de asbesto cemento que pueda poner en peligro la salud humana en los habitantes del barrio”.



Esta misma empresa asegura que “en el año 2008 contrató la renovación de redes de acueducto del sector de Policarpa. Sin embargo, en dicha ocasión la comunidad se opuso vehementemente a la realización de las respectivas obras contratadas, las cuales se habían previsto en el sentido de modernizar las redes existentes”.

No obstante, en 2018 se realizó una nueva reunión entre la comunidad, la Uaesp, la EAAB, las secretarías de Gobierno y de Hábitat y el alcalde local del momento. Allí, según dice el acta de ese encuentro, los habitantes del Policarpa expresaron, entre otras cosas, “desconocer el plan de renovación de redes de acueducto y alcantarillado”.



En ese mismo documento quedó pactado que para 2019 la EAAB dejaría listo tanto el presupuesto como los estudios para la renovación de las tuberías del barrio, para que así “en el primer semestre de 2020 se puedan ejecutar y empezar las obras”.



Sin embargo, en el barrio no se han visto dichos trabajos. La empresa distrital asegura que se encuentran en la finalización de la etapa de estudios del proyecto y en el que el Policarpa fue incluido en el 2021. Este proyecto se conoce como ‘Estudios y diseños detallados para la renovación de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario’ de las UGAS 196, 198 y 199, que impactaría el sector comprendido entre la calle 1.ª y el río Fucha y desde la carrera 10.ª a la avenida Caracas.



Este proyecto que no solo incluye la modernización de sistema de acueducto, sino también el de alcantarillado sanitario y pluvial, tiene un costo de cerca de 41.000 millones de pesos, según proyecta de la misma entidad. Pero resalta que, para que se lleven a cabo dichas obras, los vecinos del Policarpa deben consentir que se realicen las intervenciones.



Con esto, de acuerdo con la Empresa de Acueducto, se normalizaría el sector para incluirlo en el sistema de facturación comercial y no en el de facturación provisional, que es el que funciona actualmente en todo el barrio.



“Aquí no nos estamos oponiendo a que pongan los contadores; antes los pedimos, pero si nos cambian primero las redes”, asegura Gilberto Rodríguez.

