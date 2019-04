Seis delincuentes robaron a una ciclista en la calle 26 con Av. Boyacá

Una mujer que regresaba a casa la noche de este jueves 4 de abril en su bicicleta, fue interceptada por delincuentes cuando se movilizaba por el túnel de la ciclorruta de la calle 26 con avenida Boyacá.

"Me interceptó un hombre con arma blanca, en el momento que reaccioné pensé que lo podía sobrepasar, pero del túnel salieron cinco personas más, me tiraron de la cicla y se la llevaron", le dijo la víctima al noctámbulo de City.



Este punto, según contó la mujer, suele ser solitario y la luz es escasa. Además, denunció que en el momento del asalto no había ningún policía. Los delincuentes no contentos con llevarse la cicla, le arrebatarorn otros elementos a la víctima.



"Mientra dos se llevaron la bici, cuatro me dijeron que le dieran el celular, maleta documentos y todo lo que llevaba", manifestó.



En la capital del país, de acuerdo a cifras oficiales, se roban 19 bicicletas al día. Para tratar de combatir este flagelo, las autoridades anunciaron la semana pasada que iban a intensificar la vigilancia en 30 puntos calientes de la ciudad e disponer de 170 policías para vigilar las ciclorrutas.



