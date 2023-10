Seguridad y fraude, las dos alertas para estas elecciones en Bogotá

Faltan 24 días para que los bogotanos escojan al próximo alcalde de la ciudad, a los 45 concejales que ocuparán el cabildo distrital y a los ediles que trabajarán por las diferentes localidades.



La cercanía con la fecha de la primera vuelta electoral ha hecho que las diferentes autoridades y entidades empiecen a redoblar esfuerzos para garantizar que todos los ciudadanos puedan votar con las máximas condiciones de seguridad y que no se presenten casos de fraude en las urnas.



Sin embargo, para la MOE, el fraude electoral y las condiciones de seguridad de algunas localidades son temas que preocupan y por eso presentó su informe de mapas y factores de riesgo electoral para las elecciones locales 2023.



Para la Misión de Observación Electoral, los factores que pueden crear riesgo son posibilidad de fraude, variación inusual de participación electoral, dominio electoral y factores externos como la inseguridad.



La Misión de Observación Electoral (MOE) estuvo pendiente de los comicios en el suroccidente del país. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En el documento quedó en evidencia que en Bogotá hay 160 puestos de votación con alguna alerta de riesgo de fraude electoral. Esto quiere decir que el 19,6 por ciento de todos los puntos de sufragio en la ciudad tienen algún nivel de vulnerabilidad.



Según el informe, de las 20 localidades, en cinco se concentra la mayor cantidad de puestos de votación en riesgo. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar hay 25, en Suba, 18; luego en Teusaquillo, con 17, y Usaquén donde los puntos de sufragio en riesgo electoral son 15; en Chapinero y Kennedy (que comparten posición) el conteo es de 11 y Engativá que tiene 10.



Hay un aspecto que este año particularmente preocupa a las autoridades y a la MOE y es que por primera vez el puesto de votación de Corferias está clasificado como en riesgo medio.



“Es alarmante si se tiene en cuenta que es un puesto censo y el principal con 557.031 ciudadanos habilitados para votar en 467 mesas, representando el 10 por ciento del censo electoral de toda la capital”, señala la MOE.

Los resultados del preconteo se conocieron en la primera hora después del cierre de las urnas. Foto: Natalia Pedraza. EFE

“Cuando revisamos el comportamiento de la ciudad nos damos cuenta de que hay dos Bogotás en una: la del norte, como Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, y Suba, donde el comportamiento y el riesgo se da en torno a factores de dominio electoral porque la competencia se da de forma menos transparente”, señaló Aura Rodríguez, coordinadora de la MOE Bogotá.



Por otro lado, habló de la parte sur de la ciudad. “Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Usme, Kennedy, en donde encontramos unos niveles de participación menor y donde el voto nulo y en blanco es mayoritario (…)”, explicó.

Últimos minutos de las elecciones en Corferias Foto: Néstor Gómez | EL TIEMPO

Seguridad en ‘riesgo’

Hay otro factor que también altera el clima electoral en la ciudad y está relacionado con la seguridad ciudadana y los últimos acontecimientos delictivos. En este escenario hay tres alertas que ponen de manifiesto un riesgo para la jornada de votación: una alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, otra por la MOE basada en homicidios y hurtos a personas y algunos hallazgos de la Secretaría de Gobierno.



Según la Alerta Electoral 030 del 2023, de la Defensoría, se identificaron las principales localidades en las que existe riesgo extremo de que se presenten algún evento de seguridad durante las elecciones regionales: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz.



Para la MOE, la seguridad y el incremento de los hurtos a personas son un factor determinante para el riesgo de las elecciones. Según la Misión de Verificación, entre 2022 y 2023 se incrementó este tipo de delitos con una especial incidencia en el hurto de cédulas, impidiendo el voto de algunos electores o en casos más extremos abriendo posibilidades a la suplantación de identidad.

Acompañamiento y traslado de la Policía al material electoral que llega a los puestos de votación. Foto: Policía

Las localidades donde mayormente se presentan estas dinámicas son Suba, Kennedy y Engativá, siendo la localidad de Suba un foco de atención por tener mayor riesgo si se cruzan las variables de análisis electoral con esta situación de inseguridad particular.



Por el lado de la Secretaría de Seguridad se conoció que para garantizar la jornada electoral en la ciudad se está preparando un protocolo de acompañamiento con la Secretaría de Gobierno que busca ayudar a implementar y garantizar el cumplimiento de los lineamientos que fueron emitidos desde la Presidencia de la República.



“Una vez la Secretaría de Gobierno nos requiera, se activarán todos los dispositivos de seguridad y acompañamiento con todas las autoridades”, explicó la cartera de seguridad.

Tres preguntas con el Secretario de Gobierno Jose David Rivero

‘Vamos a tener votaciones en paz y tranquilas’

Tanto la MOE como la Defensoría del Pueblo hicieron alertas de riesgo frente a las elecciones, ¿cómo recibe esos llamados?



En Bogotá vamos a tener unas elecciones en paz y tranquilas como las hemos tenido en los últimos años. No discutimos las alertas, las acogemos. En este caso es mejor pecar por exceso que por defecto.



¿Cómo están actuando?



Tenemos dos rutas: una de líderes y lideresas, entre las cuales incluimos candidatos y voceros de candidatos. Esa ruta está dirigida por la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.



Este año, en alianza con la Secretaría de la Mujer, creamos la ruta para la erradicación de las violencias políticas de la mujer. Entre las dos rutas hemos atendido 18 casos, nueve de ellos de violencia contra la mujer.



¿Qué medidas se han tomado?



La primera, tenemos comisiones locales de derechos humanos en todas las localidades y todas están activas, para recibir las denuncias y hacerles seguimiento, especialmente en las cuatro mencionadas porque hay riesgo extremo. La segunda, hacemos las comisiones de seguimiento electoral. La próxima será el 12 de octubre y, seguramente, haremos otra comisión antes de los comicios.



¿Qué motiva la alerta de la MOE?



Bogotá tiene 962 puestos de votación, de esos 160 están alertados por la MOE, y no todos son por el mismo riesgo. Para eso es la comisión de seguimiento electoral que vamos hacer el 12 octubre. Ahí vamos a hacer el tema preventivo dependiendo el riesgo advertido.



La MOE alertó temas relacionados con pedagogía y seguridad en general. El primero, porque no todos los ciudadanos saben en qué consiste la votación de las JAL.



Y la alerta por seguridad...

De los 12 delitos a los que les hacemos seguimiento, en ocho estamos mejorando frente al año pasado. Pero en homicidios y hurto no. La MOE mencionó que hay que estar alerta porque esos dos delitos están más arriba que el año pasado, pero no quiere decir que sea como consecuencia de las elecciones.





JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN EL TIEMPO

ENTREVISTA DE GUILLERMO REINOSO

EDITOR BOGOTÁ