Hace 17 años, el ahora exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, implementó una de las estrategias ciudadanas más recordadas en materia de reducción de la accidentalidad en las calzadas de la capital. Pintar una estrella negra en mitad de la vía donde alguien murió producto de un accidente de tránsito.



(Le puede interesar: Bloqueo en la vía Bogotá- la Calera por la caída de un poste de luz)

Ahora, el Concejo de Bogotá le dio vía libre a una segunda versión de la campaña que, además, no solo registrará los accidentes que causen la muerte de un ser humano sino que también lo hará con la de las mascotas o animales. El proyecto fue impulsado por el concejal Diego Laserna, del Partido Verde.



Y es que la medida no es en vano. Solo en 2021, 460 personas perdieron la vida en medio de un accidente en las vías de Bogotá y en lo que va de 2022; en enero, los fallecidos por esta causa fueron 37, mientras que en febrero fueron 29.



Sin embargo, aunque la estrategia tiene la misma características esenciales de la implementada por Mockus, Laserna adelantó que en esta oportunidad no solo se pintarán las estrellas negras en el suelo sino que, además, también se ilustrarán huellas en conmemoración de los animales muertos en siniestros viales.



Según el Concejal, los cambios que se verán en la campaña responden a las transformaciones que ha sufrido la ciudad en los últimos 20 años, pues ahora circulan más ciudadanos por las vías de la ciudad y hay un mayor parque automotor en las diferentes zonas.



Por ahora, el proyecto está a la espera de ser sancionado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.