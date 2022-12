Desde este jueves, en las principales zonas de comercio de Bogotá, que ya se ven atestadas de visitantes, vendedores informales y vehículos, se reforzaron las medidas de seguridad. Hay más unidades de policía y controles tanto en vías como en aceras y plazoletas.

Con la estrategia Plan Navidad y Fin de Año, el Distrito, la Policía y el Ejército dieron inicio ayer a un conjunto de acciones con las que buscan reforzar las acciones de seguridad, a fin de prevenir la comisión de delitos, como el hurto en todas sus modalidades, y garantizar un buen uso del espacio público y, en general, la tranquilidad y seguridad de las familias que están haciendo compras.



En concreto, según la Secretaría Distrital de Seguridad, se desplegarán más operativos contra los vehículos mal parqueados –que generan los trancones en las vías aledañas de las zonas de comercio– y la compra o venta de pólvora y licores. Además, las instituciones vinculadas al plan han diseñado estrategias contra el contrabando de mercancía y el trabajo infantil.



Las nueve zonas de comercio priorizadas son San Victorino, la carrera Séptima, el 20 de Julio, Galerías, Restrepo, La Alquería-Venecia, el 7 de Agosto, San Felipe y el 12 de Octubre.



Cabe recordar que la Secretaría de Seguridad, junto con la Policía y el Ejército, viene adelantando también acciones (patrullajes, registros y controles permanentes en calle) en las principales zonas de rumba de Bogotá, en alianza con los comerciantes y empresarios de ese sector de la economía capitalina.



El lanzamiento del Plan Navidad se realizó en la mañana de ayer en la plaza España, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. Esta es una de las zonas de comercio más congestionadas por esta época. De hecho, en esos sectores se dificulta el tránsito de personas y vehículos debido a que los andenes y el espacio público están ocupados por un sinnúmero de pequeños puestos de ventas de prendas de vestir, calzado y juguetes.



Al evento asistieron las alcaldías locales y representantes de los sectores de comercio, centros comerciales y restaurantes y bares localizados en San Victorino, plaza España, Sanandresito y calle 13.



En dicho encuentro, según una fuente de la Alcaldía, los comerciantes se mostraron “propositivos” y estuvieron “muy dispuestos a colaborar”, en especial con el buen uso del espacio público frente y en los alrededores de sus locales.



Luego del encuentro en la plaza España, las autoridades realizaron un recorrido por estos sectores, donde pudieron confirmar la gran afluencia de compradores y vendedores que se empieza a ver durante la principal temporada del año.



“En cada recorrido que realizamos en el marco de este Plan Navidad me alegra ver el compromiso de los empresarios de las zonas de comercio y de rumba especialmente, quienes son conscientes de que este trabajo se realiza en equipo”, señaló Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, durante la reunión con las diferentes entidades vinculadas y agremiaciones de comercio.



El funcionario les ofreció a los comerciantes apoyo “en todo lo que sea necesario” con el objetivo de garantizar la tranquilidad de vendedores y compradores y seguir apostándole a una reactivación económica segura. “Este es un ejercicio de corresponsabilidad donde todos ponemos para lograr los resultados que queremos”, dijo el secretario.



Los comerciantes y administradores de las zonas vinculadas se comprometieron a mantener despejadas las entradas e intersecciones de los centros comerciales, velar para que la actividad comercial no se extienda al espacio público, realizar actividades de embellecimiento, en conjunto con el Distrito, y conformar una Red de Cuidado para prevenir cualquier acción que pueda afectar la tranquilidad y la convivencia de esos sectores.



Calor Giraldo, comerciante de San Victorino, dijo que el comercio se ha organizado con el objetivo de tener un centro diferente, más organizado y seguro. “A través del urbanismo táctico vamos a hacer embellecimiento y control en el centro de Bogotá. Habrá iluminación de calles y espacios para el público. La idea es que la gente pueda llegar a comprar tranquilamente”, señaló Giraldo.



“La invitación es a seguir trabajando de la mano de las autoridades para lograr un fin de año en el que a todos nos vaya bien. Seguiremos adelantando acciones conjuntas para que entre todos podamos mejorar lo que falta”, dijo Carlos Carvajal, cofundador Amigos de la Plaza España.



Los comerciantes también acordaron realizar jornadas de limpieza y recolección de basura y campañas de sensibilización y pedagogía de prevención del hurto y sobre las sanciones y multas para quienes no cumplan con las normas de convivencia.

Controles en zonas de rumba

La Secretaría de Seguridad, las alcaldías locales, la Policía y el Ejército también vienen adelantando acciones en las zonas de rumba de Galerías, zona T, Subazar, Modelia, Hippies e Hipotecho y Primero de Mayo para garantizar la seguridad y tranquilidad de sus visitantes. Se trata de labores de control a personas, vehículos públicos y particulares, bicitaxis y bicicletas, e incautación de armas blancas.

En estas actividades se han vinculado los establecimientos nocturnos con sus equipos de seguridad y logística.



