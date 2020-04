La seguridad de los biciusuarios, un reto en reactivación de Bogotá

La bicicleta es la opción de transporte que Bogotá ha venido promoviendo con grandes resultados, que han sido destacados a nivel internacional. Hoy, en la coyuntura de la cuarentena, es una de las alternativas de movilización de empleados de empresas que esperan reactivarse pronto.

Por tal razón, la seguridad de los usuarios empieza a verse con mayor relevancia. Según cifras de la Policía Metropolitana, el hurto de bicicletas ha disminuido en un 9 por ciento en 2020.



Sin embargo, si el propósito que se pone la ciudad es el de aumentar el uso de bicicletas como medida de prevención del contagio de la covid-19, es fundamental que esa cifra disminuya.



Durante este mismo periodo del año pasado se habían registrado 2.080 robos, y este año la cifra va por los 1.885.

Una de las medidas que pueden tomarse para combatir el hurto y evitar la comercialización de bicicletas robadas es registrar estos vehículos en el Sistema Único Distrital de Registro Administrativo Voluntario de Bicicletas, que ya tiene más de 52.000 usuarios inscritos. Este proceso se puede llevar a cabo en los centros de movilidad que hay en las 20 localidades de la ciudad.



Darío Hidalgo, experto en seguridad vial y movilidad, también recomienda fomentar “la solidaridad entre ciclistas, el cuidado mutuo y el reporte inmediato a autoridades”. Además, insiste en la importancia de la presencia de policías en bicicleta y la facilitación de espacios en los parqueaderos (públicos y privados) para dejar los vehículos de forma segura.



Pero la seguridad de los biciusuarios no solo depende de los hurtos, sino de la responsabilidad vial y de las prevenciones que sugieren las organizaciones de salud. La Secretaría de Movilidad recomienda usar luces y reflectivos, seguir las normas de tránsito y usar la infraestructura destinada para las bicicletas. Cumplir las normas de distanciamiento social y de higiene también es fundamental.



También es importante propiciar los espacios adecuados que privilegien el uso de este transporte individual respecto a otras opciones como los carros, las motos o el transporte público.



En una entrevista con EL TIEMPO, Nicolás Estupiñán, el secretario de Movilidad, explicó que “en las últimas dos décadas hemos tratado de combatir ese regreso al carro particular. Debemos buscar alternativas. La bicicleta es una oportunidad”.



Desde el principio de la cuarentena se habilitaron 35 kilómetros de ciclovía que funciona durante toda la semana y no solo los domingos, como es habitual en la ciudad.



A partir de este lunes, esa infraestructura temporal se aumentó con 45 kilómetros más, logrando un total de 80 kilómetros que se les suman a los 550 de ciclorrutas con los que ya cuenta la ciudad. Los corredores que se adaptaron para recorrerse en cicla ocupan tramos importantes de las principales avenidas de Bogotá.

REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET