'Vamos a convertir al 123 en un 911', Claudia López

Tras un Consejo de Seguridad, de más de cuatro horas, la alcaldesa Claudia López hizo nuevos anuncios sobre la manera en que las autoridades piensan combatir la delincuencia en la ciudad. Una de las estrategias será canalizar todas las denuncias, reportes e informaciones en la línea 123.

"Todas las denuncias se recibirán en el 123. Será un centro de reacción más eficaz para recibir denuncias, inquietudes, alertas sobre ollas, bandas y que la Policía tenga un mejor mecanismo de control", afirmó la mandataria.



La idea es que la ciudadanía no tenga que aprenderse el número del cuadrante o del CAI, debido a que en muchas ocasiones esta información no está a la mano, según López, hacer que el 1233 funcione como un "gran centro de reportes" permitirá que haya más seguimiento y reacción inmediata.



Cabe resaltar que esta acción va de la mano con la decisión de crear cuadrantes móviles, "esto hace que la Policía no se quede en sus cuadrantes sino que realmente vaya detrás de los criminales", dijo la mandataria.



La idea es que el 123 se convierta en un "sistema único de gestión de denuncias, de eficacia y seguimiento". López aseguró que la línea tiene la capacidad suficiente para atender esta nueva acción y que pasó de 35 a 95 puestos por turnos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo