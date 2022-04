El borrador del decreto con las últimas medidas de seguridad acordadas en la noche del pasado miércoles con los motociclistas y otros ajustes prácticamente está listo para la sanción de la alcaldesa Claudia López. De hecho, según conoció EL TIEMPO, lo estuvieron revisando en detalle ayer varias secretarías y hasta la misma Policía Metropolitana y hoy sería expedido.



La norma, que busca que la Policía y otros organismos se puedan enfocar en reducir los riesgos de seguridad dentro de la ciudad, consta de 26 páginas y 10 artículos, con sus respectivos parágrafos y anexos, establece la prohibición al parrillero hombre, tal como pactaron los líderes de las protestas y la administración distrital. Esta se aplicará entre el 21 de abril y el 30 de junio, los días jueves, viernes y sábado, de 7 p. m. y 4 a. m.



La excepciones son para los acompañantes con mujeres parrilleras y estos vehículos pertenecen a la Fuerza Pública, a organismos de seguridad del Estado, de emergencia y socorro, de prevención y salud, policía judicial, autoridades de tránsito y transporte, personal de seguridad privada y servicios de aseguradoras y de conductor elegido y personas en condición de discapacidad.



La sanción para el conductor que infrinja la restricción puede ser un comparendo por transitar por sitios restringidos y horas prohibidas (en estos casos se aplica la multa C14 del Código de tránsito, que equivale a $ 499.999) e inmovilización.



El decreto también establece que el motociclista y el acompañante deben llevar la placa en la parte posterior del casco, en letra arial (3,5 cm de alto y 1 cm de ancho) sobre fondo negro y letras y números blancas. Y en la indumentaria, en un lugar visible, en letras y números reflectivos (mínimo de 9 cm de alto por 4 cm de ancho). La medida regirá desde el 18 de abril.



El decreto además restringe la permanencia y concentraciones en parques, corredores ambientales, plazas y lugares el consumo de bebidas alcohólicas de 10 p. m. a 4 a. m. En esos casos, las autoridades deben ordenar la disolución de la reunión e imponer amonestación o incluso sanción. La medida aplica desde 11 de abril.

Venta y consumo de licor

La norma igualmente fija unos horarios para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Si el establecimiento está vinculado a un frente de seguridad coordinado por la Policía Metropolitana o a una red de cuidado coordinada por la Secretaría de Seguridad, se permitirá de 10 a. m. a 5 a. m. del día siguiente. Si no, el horario será entre 10 a.m. y 3 a.m. del día siguiente.



Según la norma, estos horarios aplican “en cualquier lugar y sobre cualquier bien”, ya sea comercial, industrial, social, de servicios, de recreación o de entretenimiento, de carácter público o privado o entidades con o sin ánimo de lucro o similares.



La medida no entrará de inmediato en vigencia. Será exigible a los establecimientos 15 días calendario después de que la Secretaría de Seguridad expida la reglamentación de las redes de cuidado y articula con la Policía Metropolitana los frentes de seguridad local. La entidad tendrá un mes, contado a partir del 11 de abril.



Así mismo, los establecimientos localizados entre calles 1.ª y 82 y de la Circunvalar a la carrera 17 y que se encuentran en un perímetro de 200 metros de universidades, tendrán restringido el expendio y consumo de licor entre las 5 a. m. y 3 p. m. del mismo día, de lunes a sábado. Si no está vinculado a un frente de seguridad local o red de cuidado no podrá llevar a cabo su actividad entre las 3 a. m. y 3 p. m. del mismo día, de lunes a sábado.



Los restaurantes ubicados en dicha área pueden vender bebidas alcohólicas solo como acompañante de las comidas. En todo caso, los negocios de expendio y consumo de licor deben adoptar medidas para evitar las riñas y confrontaciones violentas.



Todas estas medidas –que se suman a las adoptadas por el Gobierno Nacional– serán evaluadas cada mes entre la administración distrital, la Policía y otras entidades a fin de revisar su efectividad y continuidad.

Los parrilleros exceptuados

1.Mujer parrillera.



2. Motos de la Fuerza Pública, organismos de seguridad, policía judicial, autoridades de tránsito y transporte, organismos de emergencia y socorro, prevención y salud.



3.Motocicletas utilizadas por personal de seguridad privada. Los ocupantes deben portar carné y uniforme de la empresa y autorización de la Superintendencia de Vigilancia.



4.Motos de personas que prestan servicios para aseguradoras, brindan asistencia de conductor elegido o técnica automotriz. Deberán portar la identificación que los acredite y exhibir en su indumentaria el tipo de servicio que prestan.



5.Motos que transporten personas en condición de discapacidad.



GUILLERMO REINOSO

EDITOR BOGOTÁ