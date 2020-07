Policías agredidos en medio de una fiesta clandestina

Un procedimiento de control por una fiesta clandestina, en el sector Galicia, en Ciudad Bolívar, terminó en un operativo de rescate debido a que varias personas retuvieron a dos uniformados de la Policía Metropolitana.



Yenni Quiroz, una patrullera de 22 años, y Róbinson Alarcón, un patrullero de 28, vivieron angustiosos momentos la noche del lunes pasado, luego de que varias personas que se encontraban departiendo en lo que sería una reunión familiar los encerraron en una vivienda y los agredieron con golpes y mordiscos.

Quiroz y Alarcón acudieron al lugar tras el llamado de los vecinos que denunciaban una fiesta clandestina que se había prolongado durante todo el fin de semana.



Cuando los uniformados llegaron a la vivienda fueron encerrados y despojados de sus armas de dotación y equipos de comunicación.



Por fortuna, los patrulleros alcanzaron a reportar el incidente y las autoridades desplegaron un operativo de rescate en el que incluso tuvieron que tumbar la puerta de la vivienda a la fuerza para poder sacarlos del lugar.



En el operativo fueron capturadas tres personas por los delitos de agresión a servidor público, violación de medidas sanitarias y por la retención de los uniformados.



“Independientemente de la profesión que tengamos, todos merecemos respeto; independientemente de que sea hombre o mujer”, resaltó Alarcón.

Las autoridades señalaron que las personas involucradas en la agresión se encontraban bajo el efecto de bebidas embriagantes.



EL TIEMPO habló con Sergio Guarín, experto en seguridad y director de la Corporación Reconciliación Colombia, quien explicó que este tipo de hechos no son nuevos, pero que sin embargo no se habla mucho de ellos.



“Ese tipo de agresiones no son nuevas; en general, (los policías) desarrollan su trabajo en contextos difíciles, y en muchas ocasiones la violencia se conecta con la participación en procedimientos que impliquen ingreso a residencias”, enfatizó el experto.

Los policías son víctimas

Guarín también se refirió a la imagen que tiene la ciudadanía de la Policía. Dijo que “en general, no es una institución que genere confianza. Estudios demuestran que a la ciudadanía le dan más confianza los militares, y pasa que alrededor de la Policía existe la idea de que intervienen para restringir derechos, libertades y controlar comportamientos”.



La Policía Metropolitana recordó que en medio de la pandemia están prohibidas las aglomeraciones y que las fiestas clandestinas representan un alto riesgo de contagio.



Además, invitó a los ciudadanos a seguir reportando estos hechos para que las autoridades puedan intervenir y garantizar la seguridad de todos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET