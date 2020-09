Nuevos enfrentamientos entre la Policía y la comunidad

Siguen los enfrentamientos entre la Policía y la comunidad en Bogotá. Uno de ellos se presentó anoche en Ciudad Bolívar, en donde la ciudadanía reaccionó a la intervención de unos uniformados que llegaron a atender el choque de dos vehículos.



El hecho se presentó en el barrio Vista Hermosa cuando dos carros se estrellaron y el procedimiento terminó en una batalla campal. Al parecer uno de los vehículos era de un Policía y esta situación desató una riña entre autoridades y comunidad.



Cuatro personas fueron capturadas y una mujer quedó herida, quien denunció que fue impactada por un disparo de arma de fuego por parte de un uniformado.



Todo comenzó cuando un taxi y un vehículo particular, que iba conducido por un hombre que se identificó como policía, colisionaron. Los involucrados no llegaban a ningún acuerdo para reparar los daños ocasionados y decidieron llamar a las autoridades.



“Llamaron para poder arreglar el choque que habían tenido los dos carros, y llegó la Policía, y resulta que no sé si fue que le pidieron papeles al muchacho y no sé si él le diría alguna palabra grosera al policía, lo cierto fue que lo bajaron del carro y lo tenían con la rodilla en el cuello para esposarlo”, contó una testigo.



Según los vecinos el hecho se complicó cuando la mamá del taxista involucrado intercedió y uno de los uniformados le pegó un golpe en la cara.



En varios videos grabados por la ciudadanía se puede evidenciar el enfrentamiento en el que decenas de personas terminaron involucradas.

“El policía estaba persiguiendo a un muchacho y le disparó, pero en ese momento venía mi hija con las hijas de ella y el esposo y la bala le cayó en un brazo”, contó una ciudadana.



“Es necesario aclarar que todos los eventos donde se hace uso de fuerza por parte de la Policía son de conocimiento de la inspección general para adelantar la investigación correspondiente”, señaló el coronel Álex Vega, comandante de la Policía de la localidad de Ciudad Bolívar.



Los dos vehículos fueron inmovilizados, los capturados fueron trasladados a la URI de Molinos para su judicialización por agresión a funcionarios públicos.

Otro caso en Santa Fe

En el centro de la ciudad también se presentó un enfrentamiento entre la comunidad y la Policía. Esta vez por cuenta de dos personas que se encontraban en la carrera cuarta con calle 2b.



Allí la ciudadanía alerta a las autoridades de la presencia de dos sospechosos, cuando la Policía llega al lugar estas personas se resisten a ser requisados y emprenden la huida, posteriormente se esconden en un establecimiento comercial y es allí en donde se producen los enfrentamientos.



Cuando los uniformados iban a proceder con la captura, algunos ciudadanos intentaron impedirlo, y antes de que se armara un enfrentamiento llegaron más unidades al sector. Finalmente se logra la detención de estas personas quienes tenían en su poder un arma de fuego y munición.



“Se inicia la persecución, ingresan a una panadería en donde la Policía logra dar captura y les encuentra un arma de fuego. Cuando se iba sacando a estos delincuentes del sector, salieron varias personas familiares de los delincuentes e intentan quitárselos a la Policía, estos sujetos precisamente estaban acechando establecimientos comerciales y personas en el sector para cometer hurtos”, aseguró el coronel Simón Eduardo Cornejo.

