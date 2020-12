¿Más policías para Bogotá es igual a más seguridad ciudadana?

Bogotá tiene algo más de 17.000 policías, pero necesita 24.255 para cumplir con el estándar internacional de Naciones Unidas. Es decir, se requieren unos 7.000 más que, tal y como lo ha reconocido la alcaldesa Claudia López, no llegarán ni en el corto ni en el mediano plazo, ya que el país tiene un déficit del pie de fuerza que aumenta debido a una incorporación que es baja frente a una salida anual de hombres que mantiene su ritmo.

De hecho, hace poco se hizo un anuncio de que a la ciudad llegarían cerca de 1.000 uniformados; no obstante, de estos, poco más de la mitad llegarán a reemplazar a quienes se van, por lo que el aumento real ronda los 500 hombres. A esto se sumó la entrada de 117 vehículos que sí fortaleció las capacidades de reacción de la Metropolitana.



“La seguridad es uno de los principales retos que tiene Bogotá y somos conscientes de que hoy enfrentamos dos desafíos importantes: hacerle frente al hurto de bicicletas y al homicidio, que ha subido un 1 por ciento respecto al año pasado. Para asumir este reto tenemos que dotar a nuestros policías con los elementos necesarios para reaccionar más rápido y hacer presencia permanente en los barrios”, mencionó en su momento la alcaldesa.



Esto hace parte de lo que López y su secretario de Seguridad, Hugo Acero, han denominado como la optimización de los recursos con los que cuenta la Policía, entendiendo que hay que trabajar con lo que se cuenta. De hecho, esta semana se anunció un plan especial de seguridad para Navidad, que implicó una reorganización que permitirá que para esta época haya unos 4.000 policías por turno en labores de vigilancia.



Adicional a esto, se espera que la próxima semana se anuncie la llegada de más hombres que, tal y como lo dijo el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, enviará la dirección nacional, aunque todavía no se sabe cuántos serán.

Sin embargo, pese a que los anuncios de llegada de más unidades entusiasman a muchos, porque se considera que entre más policías hay más seguridad, expertos coinciden en que no basta con el aumento en sí para reducir los delitos. También dice lo mismo un estudio financiado por el Instituto Escocés de Investigación Policial (SIPR), que reunió evidencias de ese país para demostrar que no hay una relación directa de mejoramiento de la seguridad por la presencia de más agentes policiales.



“Está claro que no hay evidencia convincente e inequívoca de ninguna relación simple de causa y efecto entre el aumento del tamaño de la fuerza y los resultados específicos: si estos se relacionan con una mayor eficiencia, la vigilancia local, la provisión de servicios de protección o la gobernanza policial. Es evidente que se necesitan más investigaciones para abordar estas cuestiones, a fin de informar las decisiones futuras con respecto a las estructuras policiales”, se lee de la investigación.



Un aspecto adicional que mencionan analistas de estos temas tiene que ver con la distribución de la fuerza. Consideran que un porcentaje elevado se encuentra en labores de oficina, dejando un vacío que podría ocuparse en labores de inspección, vigilancia y control.



“En Bogotá hace falta policía. Es claro que ese número es muy bajo, pero adicionalmente tenemos muy pocos policías de los que vigilan, una gran parte están metidos en lo que llamaríamos la burocracia policial, que no tienen el papel de seguridad”, manifestó Édgar Ardila, director de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional.

Añadió que el modelo actual de vigilancia por cuadrantes está “reventado” y que ante un eventual aumento en el número de uniformados, si se suman a esta metodología, el efecto será reducido. Sumó a su opinión que otro aspecto a tener en cuenta es la legitimidad policial. Considera que hay un distanciamiento entre la ciudadanía por hechos recientes de abuso de autoridad que han quedado registrados en videos y fotografías que estarían alimentando una percepción poco adecuada frente a lo que la comunidad piensa de su policía.



“Habría un último elemento, que es el de la corrupción policial, que ha sido denunciada y no ha tenido los mayores resultados desde el punto de vista de los procesos disciplinarios y penales; que existen alianzas entre grupos policiales y organizaciones criminales, entonces para pensar en un incremento de la seguridad hay que trabajar en todos los frentes”, sugirió el experto.



Sobre las labores que están desempeñando los hombres de la Metropolitana de Bogotá, Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, dijo que hay muchas tareas, principalmente administrativas, que podrían desempeñar funcionarios de otras entidades relacionadas con la seguridad.

El plan de cuadrantes flexibles permitirá que los uniformados de la Mebog no estén atados a trabajar en un solo sector. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

“Estamos perdiendo uniformados en la lucha contra la delincuencia. Si los seguimos desgastando en términos de ruido, mascotas, convivencia, comportamiento en el transporte público, manejos de conflicto, invasión del espacio público, que pueden ser atendidos por otros funcionarios como gestores, referentes, enlaces de seguridad, comisarios, inspectores”, dijo Nieto.



Johan Avendaño, experto en seguridad ciudadana, agregó al debate que para direccionar las capacidades de la Policía, y las prioridades que deben tener en cuenta para llevar a cabo sus labores, es importante caracterizar los delitos.



Por ejemplo, para esta época de fin de año, uno de los riesgos tiene que ver con el cobro de la prima, y tanto la ciudadanía como la institución deben estar enfocadas en este delito en particular para reducir su impacto, con acciones no solo de reacción ante la ocurrencia de un crimen, sino de prevención.



Conscientes de que la seguridad no se basa únicamente en labores policivas, la Secretaría de Seguridad presentó este viernes el nuevo Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia, cuyas líneas de acción son la prevención y convivencia ciudadana, la prevención de violencias y delitos contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes; la prevención de violencias de mujeres y la atención a otras poblaciones vulneradas.

“Para que este plan logre buenos resultados habrá un nuevo modelo del servicio de policía, se harán alianzas para la seguridad y la convivencia, programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y alcohol y programas de prevención del uso y porte de armas”, explicaron desde la entidad.

En noviembre bajaron todos los delitos

Por primera vez en lo que va de la pandemia, todos los indicadores delictivos en Bogotá bajaron, y uno se mantuvo estable durante un mes. Según información de la Secretaría de Seguridad, los dos delitos que venían en una curva ascendente, hurto de bicicletas y homicidios, cedieron en noviembre, en comparación con el año pasado.



“De manera particular quiero destacar la reducción de los homicidios en un 21 por ciento, 21 casos menos que se presentaron en noviembre, y en el acumulado tenemos cinco casos menos, ya recuperamos la tendencia a la baja”, manifestó Hugo Acero, secretario de Seguridad.



Por otro lado, destacó que para el caso de hurto a personas, en los últimos meses que la ciudad ha estado completamente abierta, este delito ha venido cayendo. En septiembre fue del 45 por ciento; en octubre, del 39 por ciento, y en noviembre, del 44 por ciento.

Destacó que por primera vez hubo menos casos de robos de bicicletas, aunque solo fuera en un hecho. “Este mes de diciembre vamos con el plan Navidad, para que todos estos delitos sigan con la tendencia a la baja y mejorando la seguridad de los ciudadanos en Bogotá. Esos son logros importantes que mejoran la seguridad ciudadana en un trabajo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y la Administración Distrital”, precisó el funcionario.

