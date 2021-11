Distrito destinará solo el 2,1 % del presupuesto de 2022 para la seguridad

Según las cifras reveladas por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la inversión destinada al rubro de seguridad en la ciudad para el próximo año asciende a 618.000 millones de pesos –aproximadamente 18.000 millones más que en 2021–, lo que representa el 2,1 por ciento del total de los 28,5 billones de pesos que contempla el presupuesto para el 2022 y que estarán destinados para la seguridad en la ciudad.

De los recursos destinados para ese rubro se destacan el proyecto de inversión para el fortalecimiento del plan de monitoreo C4, que hace especial énfasis en la implementación del sistema de videoanalítica y del sistema de análisis de datos integrado Agata II, que agrupa la línea de atención 123, videovigilancia, radio, los sistemas de rastreo AVL y el esquema de interoperabilidad.



El fortalecimiento de la inversión en esta materia permitirá acelerar la investigación y judicialización de estructuras criminales identificadas, complementar el modelo de vigilancia de cuadrantes con la participación de policía comunitaria y ampliar la vigilancia e investigación en las zonas de mayor riesgo de la ciudad. De acuerdo con el concejal Jorge Colmenares (Centro Democrático), el presupuesto debe estar destinado para fortalecer el sistema de videovigilancia y la implementación de los dispositivos de video dentro del sistema integrado de transporte (SITP), que, a su vez, alimente los sistemas de vigilancia operados por el C4.

En esa misma línea, el proyecto de presupuesto de seguridad estipula una inversión de 11.200 millones de pesos para fortalecer el sistema institucional de seguridad y mejorar los niveles de respuesta y protección ciudadana.



Otro de los aspectos resaltados por el concejal Colmenares es la necesidad de articular las acciones entre la Policía Metropolitana y el proyecto de seguridad de la Alcaldía Mayor, estableciendo estrategias transversales e interinstitucionales.



Frente a esto, el alcalde (e), Luis Ernesto Gómez, declaró que las prioridades de inversión para el 2022 estarán lideradas por la seguridad, que “desde la Administración sabemos que es uno de los puntos que más afectan a los bogotanos”.



No obstante, el experto en seguridad Johan Avendaño afirmó que el presupuesto para la seguridad de la ciudad deja “muchas incertidumbres”, toda vez que se esperaba una mayor asignación económica para este rubro por parte de la Administración debido la inconformidad ciudadana frente al aumento de los casos reportados durante el último año.



Solo entre enero y septiembre de este año se han registrado 75.239 hurtos a personas, lo que, a su vez, representa un aumento de 25,8 por ciento frente al mismo periodo de 2020 y un incremento de 15.424 casos reportados, solo en esta categoría.



El experto afirmó que no es claro si habrá o no apoyo del Gobierno central en materia de inversión en seguridad y que tampoco es posible establecer de dónde saldrán los fondos para impulsar la inversión en este tema el próximo año.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el secretario de Seguridad, pero al cierre de la edición no había sido posible.



