Denuncian presunto abuso policial en medio de un operativo de control

Una batalla campal se desató en la localidad de Bosa, donde, en medio de un operativo de control a una cigarrería, comerciantes del sector, menores de edad y miembros de la Policía resultaron heridos.

"Estábamos con la torta de cumpleaños de mi hija que ayer cumplía 12 años, y ellos (los Policías) empezaron a golpear la reja. Les dijimos que no íbamos a salir porque no estábamos haciendo nada. Nos atacaron a todos, dando tiros primero, antes de abrir la reja. Luego lanzaron piedras y agua", denunció al Noctámbulo de City Tv una comerciante de la zona, y quien se vio involucrada en el hecho.



Por su parte, las autoridades informaron que las personas que se encontraban a cargo establecimiento se opusieron al control, reaccionando de manera violenta en su contra.



"Al hacer caso omiso de la autoridad, se procedió a coordinar con el cuerpo de Bomberos, para hacer el respectivo procedimiento, y al interior se formó una gresca", dijo el Mayor Alejandro García, Comandante de Policía de la localidad de Bosa.



En videos subidos a las redes sociales se observa como la Policía y los Bomberos proceden a abrir la reja de la cigarrería, lo que daría paso a la batalla campal.

Abuso de los degenerados que incumplen la cuarentena, que se encierran a tomar, a pegarse de covid y llevarlo a la casa... Eso sí es abuso....miserables... pic.twitter.com/1BHZixhehi — J_enanofus (@mesajulioperruf) January 18, 2021

(Además: Le robaron el celular, buscó al ladrón, lo encontró y lo asesinó)



La dueña del establecimiento afirmó que "la Policía no selló el establecimiento porque no estaban haciendo ningún operativo. Tampoco han judicializado a ninguna de las cuatro personas que están detenidas.



Cabe aclarar que en ese sitio comercial se observan impactos que, según las denuncias de estas personas, serían de disparos con arma de fuego, provenientes de los uniformados.



"Rompieron la reja, me cogieron a patadas en el piso, a mi esposo lo golpearon, a mi hija le dañaron la cara con un ladrillo, le dieron tiros a las neveras y al televisor, y un Policía cogió el producido de tres días que estaba en una caja registradora", denunció una de las afectadas.



Esta riña dejó un saldo de una menor de edad, dos adultos y un Policía, heridos, aunque ninguno de gravedad, y muebles y enceres destruidos. Los habitantes del sector le piden a las autoridades que esclarezcan los hechos.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Para seguir leyendo:

-Homicidios aumentan en Ciudad Bolívar y jóvenes son los más afectados



-La tecnología con la que Bogotá pretende combatir el crimen