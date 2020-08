De enero a julio aumentaron en un 10 % las extorsiones en la ciudad

La extorsión es un delito que, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad, iba a la baja antes del aislamiento, pero que con la pandemia se disparó en un 10 %, pese a las acciones y advertencias de las autoridades de seguridad.



Según explica la Policía Nacional, este ilícito consiste en obligar con violencia o amenazas a una persona “para realizar, tolerar u omitir un acto en contra de su voluntad, con la intención de generar un provecho ilícito o beneficio económico para un tercero”.

En febrero pasado, cuando no se habían establecido las medidas de cuarentena, se registraron en la capital del país 80 denuncias por extorsión, 47 casos menos que en el mismo mes del 2019, cuando se reportaron 127. En marzo, la tendencia a la baja persistió ya que hubo 71 hechos menos.



Sin embargo, en abril, cuando se vivió la etapa más estricta de la cuarentena, se presentaron 238 extorsiones, 176 más que el año pasado. En los meses siguientes, entre mayo y julio, aunque no fue en la misma proporción que en abril, también aumentaron los casos (vea gráfico).



“Hemos tenido casos que venían de manera anterior con diferentes aristas; cuando hay hurtos de ciclas o motos, en muchos casos los victimarios después no pueden venderlos, así que prefieren cobrar un rescate cuando los elementos son de alta gama”, señaló Johan Avendaño, experto en seguridad.



Pero los delincuentes no solo vieron una oportunidad en elementos robados para extorsionar a sus propietarios. Según explicó Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, estos delincuentes incluso están usando mascotas de compañía para conseguir dinero. Después de que se roban a los animales cobran entre $ 200.000 y $ 5’000.000 por su rescate.

Del mismo modo se han intensificado las maniobras delictivas en la red. Nieto sugirió que los delitos informáticos vienen en aumento, principalmente los asociados al robo de fotos y videos personales, o documentos privados.



“Hay extorsiones que se basan en no publicar esos videos íntimos o no usar la información a la que han tenido acceso. Hay extorsiones entre los 50.000 y los 7 millones de pesos, y el problema es que al ser un tema digital es muy complicado que la víctima se asegure que una vez pagada la extorsión, la foto no existirá. Hay algunos que extorsionan a una persona hasta cinco veces por un video”, advirtió el experto.



En un reciente operativo, el Gaula de la Policía de Bogotá capturó a un sujeto que extorsionó a una joven de su círculo cercano cuando decidió cobrarle 1 millón de pesos por no hacer públicos entre sus familiares y amigos unos videos íntimos.

A esta modalidad las autoridades le han denominado sexting. En el primer semestre de este año, el Gaula capturó a 42 extorsionistas en la capital del país, de los cuales cuatro de ellos se dedicaban a esto.



“Limitar el acceso a fotos personales y familiares, al público general, utilizando las herramientas de privacidad que ofrecen las mismas redes sociales, y evitar compartir e intercambiar información íntima con personas extrañas” fueron algunas recomendaciones de la Policía para evitar ser víctima de este delito.

Otras modalidades

Pero además de las formas ya mencionadas, la cuarentena intensificó los préstamos gota a gota y los cobros extorsivos a comerciantes.



“Se han venido denunciando en algunas zonas como Kennedy, San Cristóbal, y otros sectores comerciales como Usaquén. Se tienen algunas incidencias de extorsión a comerciantes y personas naturales con algún tipo de ingreso adicional”, explicó Johan Avendaño. Para esto, los criminales estarían aprovechando la información en redes sociales de sus víctimas, además de labores de seguimiento y perfilamiento.

Finalmente, otra de las modalidades que se ha intensificado son los cobros violentos conocidos como gota a gota.



Aunque no es posible tener un dato del dinero que mueve este crimen en la ciudad, ya que no hay transacciones que permitan el rastreo, antes del aislamiento un estudio de la Universidad Central estimó que al día los gota a gota podrían mover unos $ 982 millones, un 35 % del total nacional, que son $ 2.800 millones.



“Ante cualquier comportamiento sospechoso por parte de alguna persona en la internet, no dude en alertar a las autoridades. La Policía Nacional cuenta con grupos especializados en temas como los delitos informáticos, la línea antiextorsión 165 y el grupo de Infancia y Adolescencia”, explicaron en el Gaula.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

En Twitter: @BogotaET