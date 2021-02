‘Esto no tiene color político, es por la seguridad de los bogotanos’

El consejo de seguridad que se llevó a cabo ayer en Bogotá, y que puso cara a cara al ministro de Defensa, Diego Molano, y a la alcaldesa de la ciudad, Claudia López –quienes han protagonizado en el pasado reciente controversias a través de Twitter por el manejo de la pandemia–, se realizó una semana después de que la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) alertó que el 76 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros en la capital del país.

Este encuentro también ocurrió en días en que la sombra terrorista del Eln parece posarse sobre la ciudad, después de que la Embajada de Cuba alertó al Gobierno colombiano de un supuesto plan de este grupo de atentar contra Bogotá. En conversación con EL TIEMPO, Molano explica que no hay información puntual sobre este supuesto atentado y detalla el número de nuevos uniformados que llegarán a la capital.



Había mucha expectativa del encuentro entre usted y la alcaldesa porque ha habido una relación bastante controvertida, tuvieron un cara a cara por el tema de seguridad, ¿cómo les fue en la reunión?



Creo que fue una reunión muy productiva, y la verdad es que cuando uno está al frente de la cartera del Ministerio de Defensa, el propósito, como lo ha señalado el presidente Iván Duque, es avanzar y tener más seguridad, y esto no tiene color político, lo que nos interesa es velar por la seguridad de los bogotanos.



Decía la alcaldesa que le habían prometido policías y usted anunció una estrategia para el aumento del pie de fuerza, ¿en qué consiste esa estrategia?



Es un ejercicio que se hizo con el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, y bajo las directrices del presidente Duque, y que es llevar 33.000 policías a las calles entre el 2021 y el 2022 para mejorar la seguridad, esto se logra con mayor incorporación; este año 10.500, y 10.500 en el 2022.



Lo otro es sacar unos 7.000 policías de las oficinas a la calles, y lo tercero es un mecanismo por medio del cual si alguna entidad territorial puede financiar más pie de fuerza, para que permanezca en su ciudad, sea lanzado un programa de becas que el alcalde paga. Bogotá se unió a esta iniciativa.



¿Cuándo ingresan esos policías a la ciudad?



De septiembre a diciembre de este año, 1.500 policías para Bogotá, de los cuales hay 500 que hacen parte del proceso de investigación que son vitales, y 2.000 becas que podríamos tener este año, pero lo van a evaluar en la Alcaldía porque estaba programado para el 2022. La meta al 2023 es tener 6.400 adicionales.



Ministro, ¿cree que con estos 1.500 policías se termina de subsanar el déficit de pie de fuerza?



Lo importante es no solo que entren los policías, sino para qué, hoy hay tres factores que más afectan la seguridad. Las rentas ilícitas, el narcotráficos y microtráfico y los efectos en la ciudad; lo segundo, mantener la disminución de homicidios y hurtos en puntos críticos, y lo tercero, violencia intrafamiliar, la idea es que todo este esfuerzo de más policías se pueda usar en esto.

Diego Molano, Ministro de Defensa. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Usted ha hablado de sacar a los policías del área administrativa y a la calle, ¿en Bogotá cómo sería?



A nivel nacional hay 7.000 hombres del personal de Policía que podrían estar en la calle y que están cumpliendo funciones administrativas, ya se identificaron 1.000 que van a sacar en el corto plazo. En Bogotá hay un potencial de sacar 319 hoy, pero para poder sacar ese personal administrativo lo debe financiar la Alcaldía, el acuerdo es que financiarán 200.



Se han conocido amenazas del Eln contra la ciudad y ha habido mucha especulación, ¿qué les puede decir a los bogotanos?



Hubo una comunicación que el embajador de Cuba entregó al Gobierno colombiano, de unas presuntas amenazas terroristas contra la ciudad de Bogotá, pero no hay información adicional, es un párrafo muy general, no existe nada específico al respecto. Inmediatamente se recogió esa información, se activaron las labores con el propósito de verificar. Lo que sí está claro es que el Eln es un grupo narcoterrorista y desde el principio del gobierno Duque se está buscando desmantelarlo.



(Le puede interesar: No hay información puntual sobre supuesto atentado del Eln en Bogotá)Para la incorporación de los jóvenes que necesitan, ¿cómo hacer para invitarlos cuando con los hechos del 9 de septiembre resultó tan afectada y señalada la Policía desde diferentes sectores?

Creo que un país y una ciudad necesitan y deben confiar y tener legitimidad en su Policía; estamos haciendo todos los esfuerzos para tener más y mejores policías, hombres y mujeres que se jueguen su vida por salvar nuestra vida, estamos haciendo esfuerzos en educación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario; también se discutió el uso de cámaras de cuerpo para que haya mayor transparencia en los operativos.

