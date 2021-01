Las apuestas de Andrés Nieto, nuevo subsecretario de Seguridad

Andrés Nieto, comunicador social, especialista en gestión pública, magíster en investigación social interdisciplinaria, con un posgrado en periodismo investigativo, y candidato a doctor en estudios sociales de la universidad Distrital, es el nuevo subsecretario de Seguridad de Bogotá.



Es reconocido por sus análisis en seguridad ciudadana expuestos recurrentemente en medios de comunicación nacionales e internacionales y viene de crear, en la Gobernación de Cundinamarca, el Observatorio de seguridad y convivencia ciudadana, que ganó el premio nacional de Alta Gerencia. También es docente en la universidad Central y la Nacional.



Estos conocimientos y experiencia las pondrá en práctica en su nuevo cargo. En conversación con EL TIEMPO, explicó cuáles serán son sus apuestas.

Pasa del análisis y el estudio de la seguridad a tomar acciones para mejorarla, ¿cómo espera que sea la transición?



Es hora de poner en práctica lo teórico a un proceso de seguridad y convivencia, y esto es un reto porque estamos en pandemia, no solo por las dinámicas económicas y sociales, sino delictivas, es hora de estudiar este fenómeno y atacarlo de inmediato con acciones directas. También vamos a tener espacios de convivencia, y cuando logremos la convivencia y la autorregulación, va a ser vital apoyar a la Policía, porque mientras la Policía se siga ocupando de la convivencia, estamos quitando operatividad contra el crimen.



¿Cómo así ayudar a la policía?



Debemos optimizar el recurso humano que tenemos para la convivencia, para que gestores, dinamizadores sociales, se encarguen de la resolución pacífica de conflictos que nos permita descargar a la policía. Mi apuesta es crear esos espacios de acompañamiento a la ciudadanía para que tengan herramientas de mediación propia a sus conflictos de manera que las autoridades puedan dedicarse a las estructuras criminales.



¿Cuáles son los retos de este año?



Lo primero es mantener las cifras de los delitos y en algunos aumentar la denuncia, y ahí va a crecer, como la violencia intrafamiliar, delitos sexuales, acoso, situaciones que están ocultas, porque no es fácil cuando el agresor está al lado, y lo mejor es tener más reportes y denuncias, porque mientras más información tengamos de estos delitos vamos a poder generar mejores estrategias.



¿Qué otra estrategia pondrá en marcha?



Ojalá que se creen grupos que se encarguen de las redes comunitarias de seguridad, y otros que permitan acompañamiento a los frentes locales, hay que revivirlos para que las personas se vuelvan a conectar con procesos de información – no de justicia por mano propia–, y de redes de acción local que permitan mejorar la seguridad.



¿Cómo mejorar la percepción de inseguridad?



El asunto de la percepción no se debe desestimar porque es generada por cosas que pasan en la calle, por hechos lamentables; nadie debe perder la vida por la delincuencia, pero eso tiene unas raíces, ¿qué tan fácil es acceder a diferentes armas en esta ciudad? Ahí debemos llegar, y acompañamiento para tener información que sirva para desestructurar bandas.

¿Qué le dijo el secretario de Seguridad, Hugo Acero, para que trabajar a su lado?



Hugo Acero para mí es un maestro en términos de seguridad y convivencia, fue mi profesor. Esto es un reto de ir aprendiendo, uno no se las sabe todas. Quiero llegar aprender, pero también a proponer, y mezclar esas miradas de diferentes situaciones que nos permita soluciones a una ciudad muy compleja.



Óscar Murillo Mojica

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET

