Continúan problemas por paro en Soacha, pero cesan en otros municipios

Por segundo día, algunas personas no pudieron llegar a sus trabajos o cumplir citas médicas por el paro de conductores con infracciones que decidieron bloquear la movilidad para presionar que les levanten multas de tránsito y que no les suspendan sus licencias de conducción.

Los más afectados fueron los usuarios del corredor Soacha Bogotá, que por segundo día estuvieron sin servicio de transporte, a pesar de que se autorizó a los buses intermunicipales a movilizar pasajeros. Pasadas las 5:30 de la tarde se veían camiones haciendo recorridos.

En Bogotá hubo problemas en la mañana en sitios como Usme y la autopista Norte, y por eso el secretario de Movilidad levantó, por dos días el pico y placa de los taxis, para facilitar el transporte de pasajeros.



En general, fue una jornada pacífica y no hubo agresiones derivadas del paro.



Soacha



Este fue uno de los focos de congestión. La fila que había en la estación de TransMilenio de San Mateo para comprar un pasaje era tan larga que llegaba hasta el puente peatonal. Los ciudadanos manifestaron su inconformidad con los contratiempos presentados en términos de transporte.



Una mujer llegó a pie a la Estación de TransMilenio de San Mateo. Salió de su casa a las cinco de la mañana. Eran las seis y diez de la mañana y ella estaba haciendo una fila para comprar el pasaje que llegaba hasta la mitad del puente peatonal para entrar a la estación. Iba con rumbo al Hospital de Kennedy para una cita.



De otro lado, un hombre que necesitaba ir desde Soacha Compartir hasta la avenida 68 a la altura del barrio La Floresta afirmó que "toca pagar lo que pidan porque la situación es difícil". Tuvo que dar tres mil pesos hasta la estación de TransMilenio de San Mateo. Como otras personas, él también iba tarde para trabajar.



Usme



En la localidad el transporte se complicó en horas de la mañana. Había una baja frecuencia en los buses del Sitp y los pocos que pasaban iban repletos.

Un hombre dijo a las 6:30 que estaba esperando transporte desde las cuatro de la mañana. Afirmó que hoy había estado mucho más difícil que ayer. Además, sostuvo que había visto a varias personas de la tercera edad que estaban sufriendo para conseguir transporte.



Chía



El coronel de Chía William Arias dijo que “el balance es altamente positivo. Ya se ha reanudado la operación en su totalidad. En reuniones con los gerentes de las distintas empresas de transporte, se logró que ellos sacaran todo el parque automotor que tenían represado. Se inició entonces el desplazamiento hacia la calle 80, el portal de la 170 y hacia el portal de Suba”.

Asimismo, el coronel manifestó que no se presentaron hechos de violencia que lamentar.



La Calera



El servicio de los buses de transporte público intermunicipal se suspendió en horas de la mañana. Sin embargo, algunos buses pudieron hacer el recorrido hasta Bogotá con acompañamiento de la Policía. Se logró restablecer el flujo de estos vehículos en horas de la tarde. No hubo hechos violentos, ni se presentaron inconvenientes en cuanto al transporte particular.



Funza



César González, un ciudadano que se encontraba en la vía Funza-Bogotá dijo que necesitaba ir hasta Guatavita pero que seguramente no alcanzaría a llegar. Llevaba desde las cinco y media de la mañana esperando transporte, pero las rutas no estaban pasando. Afirmó que por el día de hoy no iba a ir hasta Guatavita.



Zipaquirá



En la mañana sólo había una empresa de buses prestando el servicio de transporte. Desde el mediodía las rutas intermunicipales ya están operando con normalidad.



REDACCIÓN BOGOTÁ