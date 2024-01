'La banca nos presta recursos porque tenemos la plata': Empresa Metro sobre línea dos

En diálogo con EL TIEMPO, Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, afirmó que el proceso de licitación de la segunda línea avanza sin contratiempos y que cuenta con el soporte financiero necesario para ser adjudicada.



"Esto no es la licitación para un andén, es para construir una línea de 15,5 kilómetros, 14,3 de ellos subterráneos", afirmó.



Sus declaraciones se dan después de que se dieran a conocer versiones, entre ellas la del concejal Daniel Briceño, de que el proyecto no se encuentra cerrado financieramente y que habría un supuesto conflicto de interés entre 3 de los 4 grupos de empresas precalificadas.



"Hay muchos ruidos de que el proyecto no es tan maduro financieramente", indicó el cabildante del Centro Democrático.

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Por su parte, Narváez, en conversación con este diario, indicó que la alcaldía de Claudia López y el gobierno de Iván Duque realizaron un convenio de cofinanciación por 34,9 billones de pesos que garantiza las vigencias futuras del proyecto, y que aporta recursos hasta el año 2053, de los cuales el 70 % provendrán de la Nación y el 30 %, del Distrito.



"Para llegar al convenio de cofinanciación se tuvo que tener el aval técnico primero y el aval fiscal. El aval técnico asegura por parte del Ministerio de Transporte que el ente territorial (Bogotá) tiene un proyecto con la suficiente madurez", agregó.



Con respecto al presunto conflicto de interés, señaló que este es un tema que se da dentro de la licitación y que la empresa Metro deberá resolver.



"Tenemos cuatro firmas precalificadas y la precalificación tiene la no objeción de la banca multilateral. Hay una protesta en la licitación pública internacional con relación a un posible conflicto de interés que estamos resolviendo dentro del marco del de los términos de referencia establecidos por la banca multilateral", afirmó Narváez.



En sus declaraciones añadió que la empresa está "en el proceso de estudio de las observaciones que se han hecho en este sentido" y que estará tomando decisiones en un mes o 45 días.

La segunda línea del metro de Bogotá será, en su mayoría, subterránea. Foto: Render Alcaldía de Bogotá

"Estos documentos de la protesta están publicados en el Secop, los puede conocer todo el mundo, no hay ningún ocultamiento, no hay nada tapado, pero tenemos que estudiar la los argumentos", aseguró.



La empresa Metro espera que el 14 de mayo los grupo de empresas precalificadas presenten sus propuestas técnicas y financieras, que serán evaluadas. En todo caso, señaló que en septiembre se podría estar adjudicando la megaobra.



La segunda línea ya tiene una línea de crédito del Banco Europeo de Inversiones, de la CAF y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y el compromiso del Banco Mundial. Sin embargo, aclaró que estos últimos recursos no se necesitan aún.



"No necesito esa tarjeta de crédito para pagar. El banco tiene claro que nos va a financiar y está asociado con los otros bancos, pero lo que financia el proyecto y las razones por las cuales la banca nos presta recursos es porque tenemos la plata con que pagar y está soportado en el convenio de cofinanciación entre la Nación y el Distrito", puntualizó.

REDACCIÓN BOGOTÁ