Amplían plazo de la licitación de la segunda línea del metro de Bogotá: ¿por qué?

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la banca multilateral decidieron, en una adenda publicada en el Secop II el 13 de febrero pasado, ampliar el plazo para la presentación de ofertas de la segunda línea del metro, la cual busca conectar las localidades de Suba y Engativá con el centro de la ciudad.



Algunos de los proponentes habían pedido suspender el proceso de licitación debido a un supuesto conflicto de interés por parte de empresas chinas que están concursando.



"La banca multilateral y la Empresa Metro de Bogotá ampliaron el plazo de la licitación, de tal forma que se garantice los principios transparencia, neutralidad e integridad, a los participantes", aseguró la EMB en un comunicado.



En la actualidad, la entidad dijo que está evaluando la solución al posible conflicto de interés puesto a consideración.



Anteriormente, según el cronograma de la EMB, las firmas tenían hasta el 14 de febrero para enviar las propuestas técnicas y económicas para realizar el megaproyecto. Ahora, la recepción de ofertas irá hasta el 21 de agosto y la adjudicación sería en diciembre.





La segunda línea del metro tendrá una sección de 14,3 kilometros subterráneos. El resto del proyecto, es decir, 1,2 kilometros, serán elevados. Foto: Empresa Metro

Detalles del proyecto

Según la Alcaldía, la segunda línea del metro beneficiará a más de 2,92 millones de personas y contará con 11 estaciones, 10 de ellas subterráneas y una elevada.

Así serán las puertas de andén para ingresar a los trenes. Foto: Empresa metro de Bogotá

Unirá el nororiente de Bogotá, desde la calle 72 con Caracas, con el occidente, en la zona de Fontanar del Río, donde quedará ubicado el patio taller. Como complemento del megaproyecto también se crearán equipamientos para la salud, el cuidado, la cultura y la educación para los habitantes de la localidad de Suba.

“En su recorrido entre Fontanar del Río y la calle 72 demorará 20 minutos, incluyendo paradas en estaciones. Es una maravilla comparado con la hora y media que hoy se tardan los ciudadanos”, afirmó Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá.



Cabe resaltar que en agosto de 2022 la Nación y el Distrito suscribieron el convenio de cofinanciación que garantiza los recursos para la línea dos por 34,93 billones de pesos, los cuales serán aportados durante los próximos 30 años y son equivalentes a 8.772 millones de dólares (constantes de diciembre de 2021).

Los cuatro interesados

Estos son los grupos que están compitiendo para quedarse con la licitación de la segundas línea del metro:



APCA: METRO LÍNEA 2 – BOGOTÁ

Miembros que la conforman:

Mota Engil Colombia S.A.S.

CRRC (Hong Kong) CO Limited Sucursal Colombia



APCA: APCA METRO LÍNEA 2

​Miembros que la conforman:

China Harbour Engineering Company Limited

Xi’an Rail Transportation Group Company Limited



APCA: APCA BOGOTÁ METRO 2

​Miembros que la conforman:

China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd.

China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd.



APCA: UNIÓN L2 BOGOTÁ METRO RAIL

Miembros que la conforman:

Sacyr Concesiones Colombia Participados II S.A.S.

Acciona Concesiones S.L.

CAF Investment Projects S.A.

REDACCIÓN BOGOTÁ