Desde tempranas horas de esta martes se registró una manifestación en la capital, en la carrera séptima con calle 93, donde cerca de 60 personas protestaron contra el proyecto del Corredor Verde sobre esa vía, una de las banderas de la alcaldesa Claudia López.



De acuerdo a varios de los protestantes, se debe a que el plan de la alcaldesa Claudia López, en donde busca construir una troncal de Transmilenio por la carrera séptima, afecta a muchos ciudadanos y además que "era un plan que desde un principio se había dejado atrás debido a las implicaciones que tendría".



Aunque esto había empezado como una protesta pacífica, según manifestantes no resultó como se esperaba, ya que, llegó el ESMAD y se generó conflicto de nuevo entre este escuadrón y los ciudadanos.



Ante esto, el concejal Diego Cancino fue quien publicó videos en su cuenta de Twitter videos donde el Escuadrón Móvil Antidisturbios dispersó la manifestación con gas lacrimógeno y bombas aturdidoras.

Sin dialogar, sin tener presente presencia de periodistas, adultos mayores, sin respetar el derecho constitucional a la protesta, bombas aturdidoras y gas lacrimógeno rojo es la respuesta de @ClaudiaLopez a quienes nos oponemos a su TransMilenio por la 7ma. pic.twitter.com/3XvkIsb6Vu — Diego Cancino - Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) February 21, 2023

De igual manera, el concejal consideró que es un "Infinito descaro el del Distrito, invitan a la ciudadanía a no protestar contra el TransMilenio por la Séptima porque “bloqueamos la movilidad”, pero no le dicen a Bogotá que para meter TM por la 7ma, van a quitar para siempre el carril vehicular norte-sur entre calles 32 y 93".



Así mismo, usuarios de la red social han manifestado su inconformismo contra las acciones tomadas, pues dicen que "es un irrespeto por parte de la alcaldesa" ya que, según ellos, se estaban manifestando de manera pacífica.



Además el concejal, Manuel Sarmiento, dice que "la protesta pacífica en las vías públicas es un derecho protegido en la Constitución, el mismo derecho que Claudia López, defendió y ejerció cuando en campaña prometió no construir la troncal de Transmilenio por la 7a. Ahora incumple su promesa y estigmatiza la protesta".

