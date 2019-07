¿Qué se sabe del accidente frente a Bulevar Niza?: Nada

Quince días después de registrarse el accidente de tránsito en la avenida Suba con calle 127D en el que perdieron la vida dos personas y seis quedaron heridas, la investigación del caso no ha avanzado. Por ahora no hay audiencias programadas.



EL TIEMPO le hizo seguimiento al tema y logró determinar que por ahora el proceso está en etapa de indagación y en actos urgentes, por ende, aún no se sabe si le imputarán cargos a la persona que protagonizó el choque. También se conoció que desde la próxima semana el caso quedará en manos de otro fiscal, lo que significaría que en menos de 20 días podría tener dos fiscales.

Sobre el avance en la investigación también se le preguntó al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y este aseguró que no hay nada nuevo. Desde la oficina de prensa de la Policía Metropolitana de Tránsito manifestaron que la indagación está a cargo de la Fiscalía, pero mientras sigue este vacío jurídico, los familiares de las dos personas fallecidas no obtienen respuesta y temen que los hechos queden impunes.



El accidente se registró en la tarde del pasado martes 2 de junio y desde entonces se han presentado varias contradicciones en las versiones sobre el accidente y siguen por atarse muchos cabos sueltos.



En un principio, las autoridades señalaron que Claudia Patricia Suárez Obando, de 45 años, quien conducía la camioneta SsangYong de placas HAZ 013 iba con exceso de velocidad, pero luego aseguraron que transitaba a 50 o 60 kilómetros por hora, lo que desvirtuó esa hipótesis, pero ya en la tarde del miércoles la Secretaría de Movilidad manifestó en un comunicado que la versión del exceso de velocidad seguía vigente. Además, se estableció que Suárez Obando registraba un comparendo por exceder los límites de velocidad.

"Aunque las causas del siniestro aún se encuentran en investigación, las hipótesis indican que el exceso de velocidad por parte de la conductora del vehículo fue uno de los principales factores que incidieron en este trágico evento", dijeron desde Movilidad en su momento.



Uno de los anuncios de Movilidad, a raíz de este accidente, es que desde esta semana los vehículos que transiten por la avenida Suba no podrán sobrepasar los 50 kilómetros por hora.

Testigos de los hechos dijeron que la camioneta iba rápido, se subió la anden, tumbó un semáforo y se fue encima de las personas que allí esperaban. Las víctimas fatales fueron identificadas como Rita Antonia López y John Gerardo Ramírez Cuevas.



Otro de los temas que aún no está claro, es que en un principio se habló de problemas de salud por parte de la conductora quien habría sufrido un desmayo, lo que hizo que perdiera el control del vehículo; sin embargo, esta versión fue la que dio ella luego del accidente, pero no ha sido corroborada en una investigación formal.

Este diario en la mañana del lunes se comunicó con el esposo de Suárez Obando y este dijo que se encontraban en una cita médica y no quiso referirse a los hechos.

Desde la clínica Shaio aseguraron que todos los heridos ya fueron dados de alta. “El viernes pasado le dieron salida a la última paciente y solo uno de ellos debe tener seguimiento por parte del personal médico ya que le realizaron una cirugía”, aseguró una vocera del centro hospitalario.



Los videos que pueden existir de alguna cámara se seguridad del sector tampoco han sido divulgados a pesar de que en este punto esta ubicado un reconocido centro comercial de la ciudad.

REDACCIÓN BOGOTÁ@CeronBastidas