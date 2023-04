Cerca de las 6:40 de la tarde del viernes 14 de abril, un comerciante se encontraba caminando por la calle en el barrio La Alquería. En pocos minutos, un grupo de hombres que llegaron en dos vehículos blancos lo interceptaron, forcejearon con él y lo subieron a uno de los carros para trasladarlo a un rumbo desconocido.



El rapto quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona y en redes sociales empezó a circular el video. El concejal de Bogotá, Rolando González, denunció a las 7:15 p. m. en su cuenta de Twitter el presunto secuestro en la localidad de Puente Aranda y se dirigió a las autoridades.



Según el relato del comerciante, esta alerta fue vital para su rápido rescate.

A las 11:30 de la noche, el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, aseguró que gracias a esta información lograron tener evidencia oportuna, lo que permitió que la Policía implementara un plan candado y puestos de control en la capital.



En la misma línea, el coronel Herbert Benavídez, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá, mencionó que con esa información difundida en redes sociales, activaron protocolos e identificaron que la posible víctima era un comerciante de la zona. Las hipótesis apuntan a que el motivo de su secuestro podría ser un hurto, pues lo despejaron de sus posesiones, pero las autoridades adelantan la investigación.

La denuncia oportuna de la ciudadanía y un plan candado desplegado por @PoliciaBogota, permitió encontrar sano y salvo al comerciante que había sido secuestrado en Puente Aranda.



No escatimaremos esfuerzos para proteger la integridad y la vida de los ciudadanos. pic.twitter.com/evWlgwOldz — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 15, 2023

El relato del comerciante secuestrado

Después del traumático suceso, el comerciante fue rescatado por las autoridades y regresó a su hogar.



"Gracias a la comunidad y al señor edil que avisó inmediatamente a la Polícia, al secretario de Seguridad y al comandante de la Policía, a me encuentro bien, estoy en mi casa", aseguró el hombre.



También destacó la rápida reacción que permitió su rescate. "Gracias por haber hecho una operación. Me encuentro perfectamente. Les agradezco por haber hecho un plan especial. Me encuentro muy bien", dijo.

🚨 #ÚltimaHora La oportuna información de la comunidad y la reacción inmediata de nuestros policías, permitieron que en tiempo récord ⏰ un comerciante del sector de Alquería regresara a su hogar. 🏠 pic.twitter.com/c43HqztdvC — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 15, 2023

Según el coronel Benavídez se ha dispuesto de un equipo especial liderado por el Gaula para la identificación de los delincuentes que secuestraron por unas horas a este ciudadano y llevarlos ante la justicia.

