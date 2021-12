Tres hombres fueron capturados en la localidad de Rafael Uribe Uribe este martes en la madrugada después de haber sido sorprendidos cometiendo un secuestro exprés a un hombre que trabajaba con aplicaciones digitales.

Según el testimonio de la víctima le solicitaron un servicio en el barrio San Isidro y cuando llegó allí fue abordado por cinco sujetos quienes de inmediato lo sometieron y lo obligaron a pasarse al asiento trasero del automóvil.

“Me golpearon, me quitaron los zapatos, los cordones, me metieron una media dentro de la boca, me amordazaron y no me dejaban salir”, contó la víctima.

Luego le comenzaron a dar vueltas entre las localidades de San Cristóbal Sur y Rafael Uribe Uribe, todo para robarle el vehículo y amedrentarlo.

Tras estar retenido durante una hora lo botaron en un potrero del barrio Atenas. Cuando el carro fue ubicado tres hombres lo estaban empujando y aunque intentaron huir fueron atrapados por la Policía Metropolitana de Bogotá. “Alcanzaron a avanzar unas cuadras pero gracias al dispositivo satelital con el que contaba el vehículo se da aviso de su búsqueda”.



El conductor fue llevado a un centro de salud para recibir atención médica.



