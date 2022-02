La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB-, llevará acabo entre el 23 y el 25 de febrero de 2022, obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad y por ese motivo habrá cortes del servicio en algunas zonas.



Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.



Sectores donde habrá cortes de agua

Miércoles 23 de febrero de 2022



Usaquén

Usaquén y Santa Ana

De la Carrera 2 a la Carrera 7, entre la Calle 108 a la Calle 121

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Kennedy

Marsella

De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



San Cristóbal

Villa de Los Alpes y Atenas.

De la Calle 37A Sur a la Calle 32A Sur, entre la Transversal 2 Este a la Carrera 4C.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Kennedy

Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de la Avenida Calle 3).

De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86.

De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Jueves 24 de febrero de 2022



Engativá

Garces Navas

De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 100 a la Carrera 111.

09:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Fontibón

Capellanía

De la Avenida Carrera 72 a la Trasversal 73A, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 26

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Tunjuelito

Isla del Sol, Nuevo Muzú.

De la Avenida Calle 45 Sur a la Calle 69C Sur, entre la Carrera 19C a la Carrera 67.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Kennedy

Tíntala, Osorio Segundo Sector, Tintal.

De la Avenida Carrera 86 a la Carrera 96, entre la Calle 6 a la Calle 8.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Viernes 25 de febrero de 2022



Ciudad Bolívar

Arborizadora Baja, Chircal del Sur.

De la Calle 58 Sur a la Calle 62 Sur, entre la Carrera 19 a la Carrera 46.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Soacha

Múltiples Colmena, El Cipres, Rincón de San Alejo, El Altico, San German, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño.

De la Calle 6 Sur a la Calle 13, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 4.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

