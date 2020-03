Los que pierden y los que ‘ganan’ con el aislamiento en Bogotá

La Administración Distrital ya está preparando a la ciudad para el inminente descalabro económico que sufrirá como consecuencia del aislamiento obligatorio en el que está por cuenta del coronavirus, y que se extenderá en una cuarentena de 19 días a partir de este miércoles.



En la Secretaría de Planeación hay un equipo especial de expertos que está analizando los posibles efectos que dejará para la capital esta inédita contingencia en términos del PIB, empleo, entre otros.

“Llevamos dos semanas pensando en esto para tratar de ser lo más rigurosos posible y no alarmistas, y dar unas cifras contundentes y sensatas. Hay una mesa de trabajo para analizar el flujo de ideas que tenemos, pero un dato de cuáles serán las pérdidas no hay”, comentó uno de los integrantes de ese grupo de estudio.



Agregó que en lo que han analizado, el turismo, los vendedores ambulantes, los vendedores de calle, los servicios de autopartes de vehículos y el sector de la construcción –que produce en promedio 15 billones de pesos anuales– serán algunos

de los principales damnificados.



“Es lo que estamos cuantificando. Son sectores que requieren bastante mano de obra que hoy está restringida en cuanto a su movilidad”, explicó.



Aunque es prematuro para calcular con precisión el daño que sufrirán las finanzas de Bogotá y sus habitantes –entre otras porque no se sabe si se extenderá y por cuánto tiempo la cuarentena–, el informe especial ‘Colombia en tiempos de coronavirus’, de Corficolombiana, da las primeras pistas sobre qué sectores deberán priorizarse a la

hora de planear acciones de recuperación.



“Los sectores que presentan un mayor grado de exposición son hoteles y restaurantes, comercio, transporte y entretenimiento fuera del hogar”, se lee en el informe.

Solo el negocio de los conciertos y el espectáculo le deja a la capital del país un valor agregado anual aproximado de 2,9 billones de pesos, muy similar a lo que dejan los taxistas –otros afectados por esta situación–, que ronda ese mismo valor.



Algunos ejemplos de las pérdidas que ya están sufriendo varias empresas son las reportadas por la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap), que dijo que cada mes que se extienda la cuarentena dejarán de percibir $ 80.000 millones mensuales.



También se sumó a la preocupación la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), que anunció que como consecuencia de la pandemia, a los exportadores de flores del país les cancelaron más del 50 % de las ventas programadas para lo que resta del primer semestre de 2020.

Para Luis Carlos Reyes, director del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, unos de los más afectados en Bogotá serán los negocios que dependen del trabajo de sus empleados o la presencia física de los clientes.



Explicó que habrá reducciones en las ventas y, por lo tanto, menos ingresos; que se van a ver con dificultades a la hora de pagar arriendos y salarios y, presume Reyes, seguramente habrá despidos a pequeña y gran escala, “a menos que el Gobierno Nacional intervenga pronto, porque lamentablemente las herramientas de la Alcaldía de Bogotá para frenar estos posibles despidos son limitadas”.



Para el caso de bares y discotecas, Asobares conformó un observatorio de impacto económico ante la crisis del coronavirus que arrojó, entre otras, que el 96,6 % de los establecimientos operan en locales arrendados.



Otros de los grandes afectados con todo esto serán los vendedores informales, que, según estimaciones del Ipes, son alrededor de 85.000 personas. Ómar Oróstegui, director de Bogotá Cómo Vamos, advirtió que los más vulnerables serán los más afectados.



“En especial quienes trabajan en la informalidad, con bajos ingresos y varios dependientes. Puede que se aumenten sus niveles de pobreza y que disminuyan el acceso a una canasta básica de alimentos”, analizó Oróstegui.



Para Reyes, una medida adicional para ayudar a esta población socialmente vulnerable debería ser darles dinero.



“¿Qué hacemos para que la gente tenga lo que necesita? Mejor que regular los precios es que el Gobierno haga transferencias de efectivo extraordinario a las personas más vulnerables de la sociedad, a través de pagos adicionales a Familias en Acción, la aceleración de la devolución del IVA y otros programas, que ante un aumento de los precios de productos básicos, la gente tenga más efectivo en la mano”, sugirió Reyes.



Esta iniciativa, como otras similares, ya las está contemplando la alcaldesa Claudia López, que designó una mesa de expertos conjunta entre las secretarías de Desarrollo Económico y Hacienda para desarrollar un plan de choque.



Según conoció EL TIEMPO, se trataría de un plan de contingencia con el que buscarán, principalmente, que la población más pobre no pase hambre y pueda tener lo mínimo para vivir. Esto pretenden hacerlo bajo tres estrategias. La primera, un sistema unificado de transferencias con tres canales: transferencia monetaria directa, bono por bienes y servicios para canjear, y subsidios en especie.



La segunda estrategia sería de préstamos y modelos de financiamiento similares al anunciado por Bancóldex, que habilitó una línea de crédito a empresas medianas y grandes.



“Aquí vamos a hacer algo similar, pero más tirado a la población de base. El modelo del Distrito espera llegar más a la base y va a dedicar una mayoría del presupuesto a cómo ayudamos al pequeño comercio, al pequeño hostal, incluso al vendedor ambulante”, manifestó un participante del equipo que está asesorando estas acciones y que prefirió no revelar su identidad. Todo esto sería financiado con un fondo que para emergencias tiene el Idiger.



Finalmente, y ante un escenario crítico, la ciudad podría buscar la herramienta jurídica o normativa para habilitar el uso de cerca de 9 billones de pesos que se han ahorrado de presupuestos de gobiernos anteriores que no fueron ejecutados en su totalidad.

Los ‘beneficiados’

Aunque en estos tiempos difícilmente se puede hablar de beneficiados, Ómar Oróstegui explicó que establecimientos como droguerías y sectores como el de las comunicaciones y los servicios tecnológicos no se han afectado tanto.



Por ejemplo, las ventas on-line de productos de salud y equipamientos médicos aumentaron un 115 %. Empresas como Rappi, durante estos días de aislamiento, informaron que las ventas de farmacia han aumentado un 28 % desde que el virus empezó a expandirse y 9 % en el último mes.



“Así mismo, el pasado fin de semana tan solo la vertical de supermercados creció 70 % en la región”, explicaron en un comunicado. Juan Esteban Orrego, director de Fenalco, dijo que a los comerciantes, después de que esta crisis pase, “les va a tocar usar toda la creatividad para empezar a atender las necesidades de las personas y a tener un comercio con conciencia".



