Secretario de Seguridad respondió preguntas a lectores de EL TIEMPO

Jairo García, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, estuvo en el consejo de redacción de la sección Bogotá de EL TIEMPO, que se transmite todos los lunes a la 1 de la tarde a través de Facebook, respondiendo las inquietudes de las audiencias en materia de seguridad, uno de los principales dolores de cabeza de la ciudadanía.

Habló del déficit del pie de fuerza de la Policía, del microtráfico, del hurto de celulares y bicicletas, de la capacidad de las cárceles, de TransMilenio, y reflexionó sobre las acciones que no debería descuidar la próxima administración distrital, entre otros temas.



“La vida es lo más importante que tenemos que cuidar en los próximos años. Esperamos lograr tener menos de 1.000 homicidios en un año por primera vez en 25 años. Eso no se puede descuidar, es lo más importante”, sostuvo el secretario de Seguridad.



La reducción de homicidios es uno de los logros más importantes en materia de seguridad del gobierno de Enrique Peñalosa y esa será, sin duda, una buena herencia para el próximo alcalde. Sin embargo, el hurto a personas, que entre enero y agosto de este año aumentó en un 18,6 por ciento, pasando de 67.621 casos en el 2018 a 80.205 en el 2019, será uno de los principales retos.



Pese a esto, García manifestó que se han reducido otros tipos de robo. “De los 8 delitos de alto impacto, 7 están bajando: hurto a comercio, bicicletas, celulares, entre otros. De manera conjunta con Policía y Fiscalía identificamos esos puntos de gran concentración del delito, de preocupación ciudadana, y seguimos haciendo intervención, judicialización y presencia a través de diferentes medios”, precisó el funcionario.



No obstante, para el caso de TransMilenio, reconoció el reto que significa reducir el número de hurtos en estaciones, donde aumentaron en un 42,4 % los casos entre enero y agosto; y buses, en los que subieron un 53,5 %.

Mejorar las condiciones de seguridad en estaciones y buses del sistema TransMilenio es uno de los retos de la Alcaldía. Foto: Archivo El Tiempo

“Fortalecimos la videovigilancia en las estaciones y entornos a 200 metros donde pueden ocurrir delitos. Se cambió el modelo de vigilancia en conjunto con la vigilancia privada, algo que no existía. Priorizamos 60 estaciones y estamos trabajando con policía uniformada y de inteligencia”, manifestó García, quien agregó que la llegada de los nuevos buses, con cámaras de seguridad incorporadas, también ayudará.



Para solucionar estas situaciones, nuestros lectores han sido insistentes en que es importante ampliar el número de hombres de la policía de Bogotá, tema que, confesó García, no es fácil de solucionar.



“Contamos con una policía que en los últimos 4 años, sin un aumento significativo del pie de fuerza, ha reducido los homicidios en un 25 % desde del 2015. Queremos una mejor Policía, porque el crecimiento depende de la capacidad económica y de formar esos nuevos uniformados. Tenemos una contingencia con la salida de más de 18.000 hombres a nivel nacional”.



Por otro lado, sobre la crisis carcelaria en la ciudad, sostuvo que una de las principales dificultades ha sido concretar estrategias con el Gobierno Nacional y encontrar el suelo para construir nuevos cupos.



“Hicimos una propuesta de hacer una construcción adicional en La Picota, que nos daría unos 500 nuevos cupos, pero no pudimos concretarlo. Con el nuevo POT los servicios de seguridad, convivencia y justicia se vuelven básicos, con lo que habrá una mayor posibilidad de encontrar suelo”, dijo.



Finalmente, sobre el consumo y venta de drogas en parques, aclaró que está por presentarse el decreto con el que buscan restringir el consumo de licor y drogas en el espacio público.



“Tuvimos más de 60 comentarios de gremios y ciudadanos al proyecto. Espero que podamos muy pronto presentar el decreto firmado. Ha sido un trabajo de cinco secretarías: Salud, Gobierno, Seguridad, Social e IDRD”.

BOGOTÁ​@BogotaET