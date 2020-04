Secretario de Seguridad de Bogotá se hizo la prueba de Covid-19

El Secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, está a la espera de los resultados de su prueba de Covid-19.



El funcionario tuvo que someterse al examen después de que fuera identificado como una de las personas cercanas y en contacto con el director de la línea 123, Carlos Camacho, que dio positivo para el virus esta semana.

El Secretario no ha reportado ningún problema de salud. “Me he sentido muy bien, incluso he estado en varias reuniones virtuales”, dijo Acero y aseguró que ha cumplido la cuarentena en casa. Sin embargo, él fue uno de los participantes del Consejo de Seguridad con la alcaldesa de Bogotá, que se llevó a cabo esta semana.

Esta semana Claudia López se reunió con las principales autoridades de seguridad para hacer un balance. Foto: Archivo particular

Por su parte, el director de la línea 123 permanece en aislamiento y en trabajo virtual. Un grupo de epidemiólogos ya revisó las condiciones de sanidad del centro de recepción de llamadas.



“La línea sigue funcionando normal y presta atención a la ciudad con los protocolos adecuados”, aseguró el Secretario de Seguridad.



En marzo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se hizo la prueba después de estar en contacto con el alcalde de Popayán, que dio positivo y figuraba como un contagio traído desde el exterior.



BOGOTÁ