‘El consumo de alcohol se trasladó a los barrios’: Hugo Acero

Garantizar las medidas de bioseguridad, controlar las fiestas clandestinas y las riñas que estas generan, continuar la senda de reducción de los hurtos, pero principalmente contener la violencia cuando ocurren, son algunos de los retos que debe enfrentar el secretario de Seguridad, Hugo Acero, para un fin de año atípico. En conversación con EL TIEMPO, el funcionario explica cómo ha sido su trabajo y les responde a sus detractores.



Se acaba de anunciar el pico y cédula y no se descartan otras medidas; en seguridad, ¿cómo se va a controlar eso?



Como lo hemos hecho a lo largo de la pandemia, desde abril con la Policía e incluso con el Ejército en algunos casos. Desde luego, garantizamos el aislamiento masivo y luego los selectivos, lo hicimos con gestores, alcaldes locales, hubo muchos funcionarios trabajando en esto, y vamos a hacer los esfuerzos para que la gente no se exponga y que no haya aglomeraciones, la verdad es que la gente está saliendo mucho a la calle.



¿Dónde van a estar concentradas estas acciones?



Básicamente en el comercio, donde la gente se está movilizando, desde el comienzo de noviembre esos son los territorios donde concentramos esfuerzos, no solo en zonas comerciales, sino centros comerciales. Hemos venido trabajando con gerentes y grupos de seguridad, no solo van a hacer cumplir las medidas, sino que nos van a ayudar para que no hayan aglomeraciones.



Casi que todos los días se reportan fiestas clandestinas, ¿cómo se está trabajando para impedir esto?



Hemos intervenido más de 170 fiestas desde finales de noviembre, no solo aplicamos sanciones a quienes están promoviendo estas actividades, sino a quienes están ahí, ellos saben que es clandestino, no llegaron a un establecimiento abierto al público, están infringiendo las medidas sanitarias y se les aplica un comparendo cercano al millón de pesos.



La alcaldesa dijo en reciente entrevista con EL TIEMPO que le preocupaba que si bien ha habido una baja en los hurtos, la violencia con la que están ocurriendo estos atracos es muy evidente, ¿cómo prevenir esto?



Hay dos acciones. Una: presencia y control de manera permanente en calle, control en términos de decomiso de armas de fuego y cortopunzantes; a la fecha ya superamos las 100.000 armas cortopunzantes, 1.250 armas de fuego y algo más de 1.000 armas de fogueo; la segunda es la orientación del trabajo hacia grupos criminales dedicados a esto, el 56 por ciento de las más de 140 bandas desarticuladas tienen que ver con hurtos, y más del 90 % de los que hemos detenido han terminado en la cárcel.

Algunos detractores dicen que no se pueden comparar las cifras de hurto de este año con el pasado...



Recibimos una ciudad con cinco delitos de impacto creciendo. Antes de la pandemia, el 18 de marzo, teníamos uno aumentando, que era el homicidio, de resto todos los delitos registraban índices a la baja. Luego, con los aislamientos que se dan a partir del 18 de marzo hasta agosto cuando la ciudad comienza a abrirse de manera fuerte, desde luego ese aislamiento contribuyó a que la caída fuera más alta, y de agosto para acá, con la ciudad abierta entre un 80 y 90 %, los delitos siguen a la baja, tenemos una reducción del 37 % en el acumulado de hurtos a personas, el único delito que se mantuvo durante el año es el hurto de bicicletas, que aumentó en el 32 %.



Si no tuviéramos pandemia, ¿cómo estarían esos indicadores?



Difícilmente podríamos decirlo, antes de la pandemia ya teníamos un delito aumentando, los otros disminuyendo. El hurto a personas terminó con un 20 por ciento de aumento en diciembre, comparando 2019 con 2018. Antes del aislamiento del 18 de marzo ya se registraba una disminución del 5 por ciento, ha habido una disminución, se incrementó con el aislamiento y se ha mantenido.



Con el pico y cédula y la restricción del consumo de alcohol, ¿ustedes cómo aspiran a terminar este año en materia de seguridad?



No están funcionando establecimientos nocturnos, pero cuando salimos a controles encontramos fiestas clandestinas. El consumo de alcohol se trasladó a los barrios.



¿Qué significa eso, qué han encontrado?



Encontramos muchas fiestas a pesar de las recomendaciones de aislamiento que se han dado y algunos problemas relacionado con riñas asociadas básicamente al consumo, y nos suele suceder los fines de semana, sábado y domingo, por eso hemos incrementado a partir de los jueves patrullajes conjuntos entre Ejército, Policía, alcaldías locales, gestores, para hacer controles en barrios, no propiamente en zonas de rumba y establecimientos comerciales.



¿En qué localidades?



En Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy, Bosa, Suba y una parte de Rafael Uribe Uribe que hemos venido interviniendo y trabajando.



¿Qué se está haciendo con el hurto de bicicletas?



Hicimos el mismo camino que con los celulares, especializar la investigación y la intervención en determinados sitios, tenemos fiscales especializados, se acaba de dar un buen golpe a la cadena del hurto, la venta, la transformación de bicis y la venta de estas, se allanó un sitio y se detuvo a gente que tenía más de 400 delitos en bicicletas.

El exalcalde Peñalosa lo entregó en un avance del 25 %, va en un 74 % y esperamos entregarlo en el segundo semestre del 2021.

