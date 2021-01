'Sí hay UCI en este momento para los pacientes en Bogotá'. Esta fue la declaración que dio este viernes el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, después de que, en la noche del jueves, la Personería diera a conocer un informe que asegura que "la demanda de camas UCI covid supera el 100 % de la disponibilidad".



El Distrito ha insistido en que el sistema no ha colapsado. Sin embargo, las cifras oficiales de Saludata no dejan de ser alarmantes. Hasta las 2:10 p.m. se tenía que, en Bogotá, quedaban 195 camas UCI, de estas 130 son para pacientes de covid-19. Así, la ocupación de camas UCI para covid-19 era del 93,3 % y, en general, la ocupación UCI total de Bogotá era del 91,7 %.

Ante la alerta de la Personería, el mismo Secretario de Salud comenzó este viernes un recorrido por los hospitales de Bogotá. En el Hospital San Carlos ofreció una rueda de prensa en la que se pronunció sobre el informe.



Gómez aseguró que solo hasta el 14 de enero recibió el informe. Sin embargo, la Personería ha revelado un radicado que indica que se había enviado una carta el 12 de enero alertando sobre la situación.



Aunque el Secretario aseguró que pudo haber un error de la Secretaría en la recepción de la carta, dijo que "sorprende que saquen un boletín de la fecha 14 invocando términos de la fecha 12. Ya nos habíamos reunido con la Personería esta semana, el personero manifestó que se manifestaba satisfecho con el avance que se tenía con el trabajo conjunto. De ahí nuestra sorpresa con el comunicado de anoche".



En las primeras horas del recorrido del Distrito por los Hospitales, se comunicó una conclusión: "No tenemos un sistema de salud colapsado. Tenemos disponibilidad de camas UCI".



El Distrito indicó que en las últimas semanas se han abierto 140 nuevas UCI, con apoyo del Ministerio de Salud. El Secretario recordó que las remisiones dependen de la disponibilidad de camas en el centro médico donde llega el paciente, de comorbilidades o situaciones especiales del paciente (como enfermedades cardiovasculares) y de la logística de traslado, en caso de que haya que hacerlo.

El Secretario aseguró que "no hemos encontrado que a una cama le falte un ventilador y que por eso no esté funcionando". Sin embargo, explicó que hay ocasiones en las que los ventiladores o algún dispositivo de la UCI puede fallar.

También dijo que "no existe una sola cama en Bogotá que esté cerrada por falta de medicamentos". Pero reconoció un "desabastecimiento relativo en narcóticos, sedantes y miorelajantes" en Bogotá y el país.



Frente a la disponibilidad de personal médico, aseguró que sí hay afectaciones en los números por vacaciones de enfermeros y médicos y por contagios en sí del personal. Pero defendió que "esos reemplazos de talento humano ya los estamos haciendo".



"Yo no quiero negar el nivel de estrés que tiene el sistema sanitaria. Son las altas ocupaciones a tomar decisiones, por eso impusimos confinamiento estricto, pico y cédula, toque de queda....", agregó el funcionario.



A las 10 a.m. está previsto un debate de control en el Concejo de Bogotá para analizar las acciones de la administración para manejar la pandemia. Usted puede seguirlo a través de YouTube, en la cuenta oficial del Concejo.



