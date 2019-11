‘Al hundirse el POT, los bogotanos perdimos una oportunidad única’

Luego de que se hundió el proyecto del POT de la administración de Enrique Peñalosa, queda en manos de la alcaldía de Claudia López formular, socializar, concertar y gestionar una nueva hoja de ruta para Bogotá. Mientras tanto, la capital seguirá con la norma de 2004.

Para analizar los escenarios y efectos de este hecho, EL TIEMPO habló con el secretario de Planeación, Andrés Ortiz, la cabeza detrás del proceso que acabó antier en el Concejo de Bogotá.

¿Qué le queda por hacer a Claudia López?

La Ley 388 indica cuáles son las etapas para formular un POT. Se hace un diagnóstico de ciudad y una evaluación del plan vigente, se convoca a una participación ciudadana del diagnóstico, se formula y se concierta con la CAR y la Secretaría de Ambiente. Luego se lleva a una segunda fase de participación (que al menos nosotros hicimos en las 112 UPZ), se presenta ante el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) y, finalmente, se lleva al Concejo. Hacerlo todo toma entre dos y tres años. Claudia podría ahorrarse el primero porque puede tomar el diagnóstico y la primera participación en localidades. Entonces, le queda hacer los ajustes e iniciar una nueva concertación ambiental. Siento que la alcaldesa está en todo el ánimo de avanzar y proponer.



¿Quién gana y quién pierde con la caída del POT?

La más beneficiada de que el POT hubiera pasado era la misma Claudia López. Los bogotanos perdimos una oportunidad única. Este POT se hundió el 27 de octubre porque ese día, con las elecciones, el Concejo cambió radicalmente su posición. En medio de la campaña de concejales y ediles se politizó el debate y se desinformó a la comunidad: les dijeron que los iban a expulsar y a expropiar.

Una de las críticas de los concejales que votaron fue el riesgo de impacto en los barrios tradicionales...

Y fue una de las que más nos afectó, les dijeron a los vecinos cosas que no eran ciertas. Primero, la ley de renovación habla de que si el 51 % de los vecinos están de acuerdo, las ciudades pueden expropiar. El POT puso la meta de acuerdo en 75 y 85 %: era mucho más exigente y protector de lo que decía la ley. Se les dijo que la reactivación iba a expulsar gente, cuando Bogotá ya ha tenido una renovación silenciosa a cambio de nada. En barrios se levantaban viviendas de 4 y 8 pisos. El salto que dábamos es que les exigíamos a los constructores. La renovación ya no sería a cambio de nada, sino a cambio de espacio públicos, de redes de acueducto y de derechos de edificabilidad por pagar.



También se dijo que no se tuvo en cuenta la participación ciudadana...

Fue un POT en el que intervinieron más de 300 profesionales y en el que se hicieron 500 reuniones con de más de 30.000 personas. Hubo cerca de 20.000 aportes ciudadanos con ideas. Este fue un trabajo serio, riguroso y profesional. Quiero rescatar, al final de este camino de conflictos y crisis, que es un documento que no tiene una sola norma que no se haya hecho con soporte técnico.



El CTPD y algunos concejales sostienen que la cifra de población tenía un error...

Hicimos escenarios de población en los que se tenía desde lo más bajo hasta lo más alto. La cifra final que dio el Dane (con ajuste por omisión censal daba 7’412.566 personas) se ubicaba en el rango. Es decir, sí se tenía prevista la cifra. Y, al final, eso sí exigía los proyectos de vivienda. Lo que hizo el CTPD fue simplificar la demanda de vivienda a la población, pero ese es solo uno de los cinco factores en el tema. Sacaron del análisis la reducción del tamaño del hogar, el déficit de vivienda, lo que produce el sector informal y la expulsión de ciudadanos a Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha.

Las reacciones frente al POT que se hundió

Enrique Peñalosa, Alcalde Bogotá

Claudia López mediante concejales bajo sus instrucciones hundió el POT que elaboramos con enorme profesionalismo e infinito amor por Bogotá durante 4 años. Incorporaba lo más avanzado del urbanismo mundial. Gran pérdida para bogotanos actuales y futuros. Ojalá hagan uno mejor — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) November 3, 2019

Claudia López, Alcaldesa electa de Bogotá

Escuchando la voluntad y votación ciudadana, el Concejo de Bogotá negó el POT propuesto por el Alcalde Peñalosa.



Concertaremos un nuevo POT que proteja la estructura ecológica, base su transporte en red metro, descontamine, integre y nos haga líderes en desarrollo sostenible 🌻 pic.twitter.com/FNyq9VMPvI — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 2, 2019

Celio Nieves, Concejal cuya ponencia fue negativa: "La debemos ver como positiva para que el próximo gobierno de Claudia López construya un POT y lo concierte no solo con el Concejo, sino con los bogotanos. Esto fue una de las cosas que no aplicó Peñalosa y resultó ser una de las grandes debilidades del proyecto".

Lucía Bastidas, Concejal que presentó ponencia positiva: "Hoy pierde Bogotá. Pero respetamos la democracia: a veces se gana, a veces se pierde. Vamos a seguir trabajando por tener una ciudad cercana, densa y compacta. Pero, mientras, la capital sigue con una renovación urbana silenciosa en la que ganan los constructores".

1. Razones de los concejales para hundir el POT

Falta de participación ciudadana, sobredimensión de cifras poblacionales y un posible desplazamiento de habitantes de barrios tradicionales de Bogotá fueron algunas de las razones que motivaron a ocho concejales de la Comisión del POT para votar a favor de la ponencia negativa de Celio Nieves (Polo) y hundir así el proyecto.



Nieves, por ejemplo, justificó su voto en que el POT hacía proyección poblacional que no correspondía con la realidad. “Sobrestimaron cifras para presentar un plan de construcción de vivienda no necesaria en el corto y mediano plazo. La intención era clara: fortalecer los negocios de las constructoras. Eso afectaba los bordes norte, sur y occidente y golpeaba la reserva Van der Hammen”, explicó.

Agregó también su preocupación por el riesgo de expulsión de habitantes de barrios como La Esmeralda por “una redensificación”. En eso coincidieron los concejales Juan Carlos Flórez (ASI), quien publicó un video en redes sociales en el que aseguró que el plan “iba en contravía de la historia de la ciudad y sus barrios”; David Ballén (de ‘la U’), quien se declaró en desacuerdo con lo planteado para esas zonas, y María Victoria Vargas (Liberal), quien aseguró que “aunque se había hecho la socialización en barrios y se les escuchó, no se tuvo en cuenta sus opiniones al final”.

2. Propuestas del secretario a Claudia López

Andrés Ortiz, secretario de Planeación, le recomendó a la alcaldesa electa no descartar “un plan basado en proyectos, programas y objetivos” y conservar los siguientes puntos del POT que se hundió:



-El modelo de movilidad, que incluye cinco líneas de transporte multimodal.



-El proyecto Lagos de Torca.



-El proyecto Lagos del Tunjuelo, “que nos permite articular el sur. Hoy hay un gran vacío entre Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme”.



-El proyecto Ciudad Río, “que permite darle la cara al río Bogotá y tener una obra estructurante de la ciudad-región”.



-El concepto de ciudad multiusos con estrictas medidas de mitigación. Afirma que esto permite hacer una ciudad cercana y sostenible, pues concentra equipamientos en una zona y evita largos desplazamientos en vehículos motorizados.



-La conectividad regional desde obras como la extensión de la avenida Boyacá, la doble calzada de la Suba-Cota, la conexión de la avenida Ciudad de Cali con Soacha y los planes sobre la calle 80, la calle 13 y la calle 63.



-La apuesta de tener vivienda de interés social (VIS) en el norte, y no solo en el sur, para no promover una ciudad segregada.



-La competitividad mundial desde la exportación de servicios electrónicos y productos con valor agregado.

